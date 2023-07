An der Mall in Kaiserslautern ist am Dienstagabend ein Mann mit einer Gruppe von Personen in Streit geraten. Dabei wurde mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend zwischen 22 und 22.30 Uhr. Ein 40-Jähriger geriet mit einer Gruppe von rund zehn Personen in Streit - warum, das steht noch nicht fest. Verletzter musste nach Stich mit Messer ins Krankenhaus Kaiserslautern Dem Mann wurde mehrfach mit einem Messer in den Nacken gestochen. Er konnte aber noch selbst zu einem Schnellrestaurant in der Nähe des Einkaufszentrums laufen und die Polizei rufen. Währenddessen flüchteten die anderen am Streit Beteiligten. Der 40-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden - konnte es aber schnell wieder verlassen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Dienstagabend an der Mall in Kaiserslautern den Streit beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf die Täter geben können. Die Zeugen können sich 0631 369 2620 bei der Kriminalpolizei melden.