Betrunkener feuert in Speyer mit Schreckschusswaffe auf Passanten

Ein Mann hat am Donnerstag in Speyer laut Polizei Passanten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mehrfach abgefeuert.

Dadurch soll eine 51-Jährige Passantin ein Knalltrauma erlitten haben, so die Polizei in Speyer. Der Täter floh, noch bevor die herbeigerufene Polizei eintraf. Die Beamten konnten den Verdächtigen aber ausmachen und in seiner Wohnung antreffen. Der Mann soll betrunken gewesen sein.

In der Wohnung stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Gegen den 57-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung. Außerdem wird er verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.