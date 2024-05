per Mail teilen

Ein Jugendlicher hat einem Busfahrer in Speyer am späten Dienstagabend Faustschläge ins Gesicht versetzt. Außerdem nahm die Speyerer Polizei einen Randalierer in Gewahrsam.

Wie die Polizei in Speyer mitteilt, kam es etwa um 21:15 Uhr in einem Bus der DB Regio, Linie 565, zum Angriff auf den 30-Jährigen Busfahrer. Der Bus war vom Hauptbahnhof in Richtung der Viehtriftstraße, als der unbekannte Jugendliche gemeinsam mit einem Freund einstieg. Auf der Höhe der Kreuzung "Rauschendes Wasser", soll er den Busfahrer dann aufgefordert haben, anzuhalten und ihn aussteigen zu lassen.

Jugendlicher schlägt zu, weil Busfahrer nicht sofort anhält

Der 30-Jährige konnte mit dem Bus aber an der gewünschten Stelle nicht anhalten. Stattdessen stoppte er den Bus etwa 50 Meter weiter an der Haltestelle "Viehtriftstraße", berichtet die Speyerer Polizei. Darüber sei der Jugendliche so wütend gewesen, dass er dem Fahrer zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn dabei leicht verletzte.

Busfahrer leicht verletzt - Polizei Speyer sucht nach Täter

Der Jugendliche und sein Begleiter konnten weglaufen. Die Polizei Speyer ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Er soll 15 bis 16 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine grauen Hose sowie eine pinkfarbene Kopfbedeckung getragen haben. Hinweise sind möglich per Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

24-Jähriger mit Messer randaliert in Speyer

Wenig später, gegen 21:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes gerufen. Dort warf ein 24-Jähriger Flaschen über den Parkplatz und hielt ein Messer in seiner Hand, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann habe sich vor Ort uneinsichtig und aggressiv verhalten. Deshalb fesselten ihn die Beamten und nahmen ihn mit auf die Polizeiwache.

Randalierer fuhr betrunken E-Scooter

Dort stellte sich heraus, dass der 24-Jährige auch noch vor der Randale betrunken mit seinem E-Scooter gefahren war. Außerdem hatte er in dem Supermarkt eine Flasche Wodka gestohlen. Aus diesem Grund wurde dem Mann zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Der Randalierer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.