Am Donnerstagnachmittag wurden an der Hildapromenade in Karlsruhe Schüsse gemeldet. Anwohner hatten die Polizei verständigt. Die konnte wenig später Entwarnung geben. Jugendliche haben mit Schreckschusswaffe geschossen Laut Polizei hatten Jugendliche in einem Hinterhof mit einer Schreckschusspistole geschossen. Wie viele Jugendliche beteiligt waren, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Polizei ist mit mindestens acht Einsatzfahrzeugen vor Ort gewesen. Der Einsatz sei beendet, heißt es.