Erneut ist in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal hat es in der Nacht zu Mittwoch die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld) getroffen.

Drei unbekannte Täter hatten nach Polizeiangeben gegen 3 Uhr in der Hauptstraße in Hoppstädten-Weiersbach den Geldautomat gesprengt. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten die maskierten Personen mit Bargeld in unbekannter Höhe in einer dunklen Limousine in Richtung Autobahn 62.

Das zu Wohn- und Geschäftszwecken genutzte Gebäude wurde schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Sprengstoff wurde keiner gefunden.

Der Kriminalpolizei Trier bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.