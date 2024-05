per Mail teilen

An der Porta Nigra in Trier ist am Mittwochvormittag offiziell der Startschuss für die bundesweite Aktion Stadtradeln gefallen. Mehr als 2.500 Gemeinden in Deutschland machen mit.

Vom 1. Mai bis zum 30. September treten in Deutschland wieder die Stadtradler in die Pedale. Die Teilnehmenden versuchen an 21 Tagen möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Die gefahrenen Kilometer werden in einem Online-Portal eingetragen, und die Gruppe mit den meisten Kilometern in einer Gemeinde gewinnt. Außerdem werden in der Gewinnerliste auch die besten Kommunen Deutschlands bzw. eines Bundeslandes angezeigt.

Trier macht den Auftakt von über 2.500 Gemeinden

Mehr als 2.500 Kommunen machen bei der Ausgabe 2024 in ganz in Deutschland mit. Sie suchen sich selbst aus, wann sie das Stadtradeln veranstalten.

Ganz vorne mit dabei ist dieses Jahr die Stadt Trier. In der Römerstadt findet das Stadtradeln bereits vom 1. Mai bis zum 21. Mai statt. Außerdem ist in Trier am Mittwochvormittag auch ganz offiziell der bundesweite Startschuss gefallen.

Zur Auftaktveranstaltung vor der Porta Nigra sprach u.a. Michael Hauer (Grüne), Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz. Außerdem kommunale Vertreter, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und des Klima-Bündnisses.

Stadtradeln gibt es seit 2008 Seit 16 Jahren lädt die Kampagne Stadtradeln die Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger dazu ein, auf das Fahrrad zu steigen. Teilnehmende Kommunen wählen einen Zeitraum von 21 aufeinanderfolgenden Tagen zwischen Mai und September, in dem die Kampagne lokal umgesetzt wird. Kommunen und Teilnehmende sollen klimafreundliche Fahrradkilometer sammeln und so ein Zeichen für mehr Radförderung und Klimaschutz setzen, so die Initiatoren vom Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder Services GmbH. Stadtradeln ist nach Angaben des Klima-Bündnisses die größte internationale Fahrradkampagne. Stadtradeln wurde 2011 von der EU mit dem "Sustainable Energy Europe Award" sowie 2015 mit dem "National Energy Globe Award Germany" ausgezeichnet.

Nach dem Startschuss stand eine etwa zwei Kilometer lange Radtour mit Polizeibegleitung an. Sie endete zunächst am Zurlaubener Ufer. Von dort konnte man weiter Touren an Mosel, Saar, Ruwer und Kyll unternehmen.

Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung allein in Trier 136 Teams am Stadtradeln teil. Dieses Jahr sind es 159. SWR

Viele Städte in Rheinland-Pfalz starten erst später

Mainz beispielsweise startet das 21-tägige Stadtradeln am 3. Juni, Kaiserslautern am 6. Juni, Neustadt und Ludwigshafen erst im September. Welche Gemeinde oder welcher Landkreis wann mitmacht, kann man auf der Website der Veranstaltung abrufen und sich dort auch gleich anmelden.