per Mail teilen

Bei Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen) ist in der Nacht ein betrunkener Autofahrer über einen Kreisel gerast. Dabei riss er Verkehrsschilder und Laternen aus der Verankerung.

Gegen 1.30 Uhr am Sonntag wurde die Polizei wegen des Unfalls zu dem Kreisverkehr am Rand von Bodenheim gerufen. Dort stand der Unfallwagen samt Fahrer im Kreisverkehr. Die Polizisten merkten schnell: Der 26-Jährige am Steuer ist betrunken.

Verkehrsschilder und Laternen umgenietet

Nach ersten Ermittlungen war der Mann aus Bodenheim in Richtung Nackenheim unterwegs - und das wohl viel zu schnell. Als er in den Kreisverkehr fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er raste über die Verkehrsinsel und riss dabei sämtliche Verkehrsschilder sowie die Straßenbeleuchtung aus dem Boden. Dabei blieb der Mann offenbar unverletzt. Es entstand aber ein Schaden von knapp 50.000 Euro.

Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Seinen Führerschein musste er abgeben.