Unbekannte Diebe haben während einer Trauerfeier auf dem Friedhof in Edenkoben im Landkreis Südliche Weinstraße sämtliche Karten mit Beileidsbekundungen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, fand am Donnerstag auf dem Friedhof in Edenkoben eine Trauerfeier statt. In einem Kondolenzständer konnten Gäste den Familienangehörigen Trauerkarten einwerfen. Der Ständer stand während der gesamten Trauerfeier vor dem Eingang.

Trauerkarten mit Geld verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Als die Trauerfeier vorbei war, kam der Schock für die trauernden Angehörigen: Der gesamte Kondolenzständer inklusive der Trauerkarten war verschwunden. Laut der Angehörigen sollen etwa 40 Kondolenzbriefe gestohlen worden sein, in einigen neben Beileidsbekundungen auch Geldgeschenke.

Wie viel Geld die Diebe mit den Karten gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die Angehörigen haben den Diebstahl als "maximal pietätlos" bezeichnet.