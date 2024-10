In der Fußgängerzone in der Nähe des Wormser Hauptbahnhofs war am Freitagvormittag ein Mann mit einem Messer unterwegs. Mehrere Menschen fühlten sich bedroht und alarmierten die Polizei.

Sie hatten beobachtet, wie der Mann durch die Wormser Fußgängerzone lief - in einer Hand deutlich sichtbar das Messer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 41-Jährige zuvor mit einem anderen Mann in der Fußgängerzone aneinander geraten. Warum, ist im Moment noch nicht klar. Dabei gingen die beiden wohl auch körperlich aufeinander los. Das Messer kam bei der Auseinandersetzung aber nicht zum Einsatz. Mann mit Messer versteckt sich im Imbiss Erst danach soll der Verdächtige das Messer gezogen und durch die Fußgängerzone gelaufen sein. Als die Polizei eintraf, floh der Mann in einen Imbiss und versuchte, sich dort zu verstecken. Die Polizisten konnte den Mann jedoch finden und durchsuchen. Dabei stellten sie auch das Messer sicher. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.