Ein 18-Jähriger hat sich im Kreis Trier-Saarburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann hatte keinen Führerschein.

Als die Beamten den 18-Jährigen in Saarburg (Kreis Trier-Saarburg) kontrollieren wollten, drückte er aufs Gaspedal. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste er im Pkw durch Saarburg, so dass Passanten sich in Sicherheit bringen mussten, berichtet die Polizei.

Verfolgung nach Kanzem

Die Flucht führte schließlich bis ins acht Kilometer entfernte Kanzem. Dort verlor sich zunächst seine Spur. Erst ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte den verlassenen Wagen auf einem Feldweg und informierte die Polizei.

Ohne Führerschein unterwegs

Kurz darauf konnte der Flüchtige nicht weit vom Fahrzeug entfernt festgenommen werden. Der Grund für die riskante Aktion war schnell gefunden: Der junge Mann besitzt keinen Führerschein. Bei der Verfolgung wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.