Messer-Attacke am Bahnhof in Worms

Am Hauptbahnhof in Worms ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Dabei wurde ein 45-Jähriger durch ein Messer verletzt.

Die Auseinandersetzung spielte sich am Dienstagabend auf dem Wormser Bahnhofsvorplatz ab. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei waren dort drei Männer in Streit geraten. Warum, ist momentan noch nicht bekannt.

Mann aus Worms zieht Messer

Im Laufe des Streits zog ein 22-jähriger Mann aus Worms ein Messer und stach zu. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) leicht verletzt. Er konnte vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden. Am Mittwoch schickte ihn dann der zuständige Ermittlungsrichter in Mainz in Untersuchungshaft - wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hintergründe des Streits bislang unklar

Warum die Männer in Streit gerieten, was für ein Messer der Täter benutzt hat und welche Verletzungen das Opfer genau davongetragen hat, darüber wollte die Wormser Polizei bislang keine Auskunft geben.