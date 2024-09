Mann bei Messerangriff in Osthofen schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einer Auseinandersetzung ist am Sonntag in Osthofen ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Zwei Männer sind offenbar in Osthofen (Landkreis Alzey-Worms) auf offener Straße in Streit geraten. Wie die Polizei berichtet, ist die Ursache des Streits noch unklar. Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so ein Polizeisprecher.

Mann wird bei Messerangriff schwer verletzt

Während des Streits ging der ältere der beiden, ein 26-jähriger Mann, offenbar mit einem Messer auf seinen Kontrahenten los und verletzte ihn schwer. Laut Polizei kam der 19-Jährige ins Krankenhaus. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen worden. Beide Männer sind nach Angaben der Polizei deutsche Staatsbürger.