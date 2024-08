Messerkriminalität in RLP - die gefühlte und die statistische Wirklichkeit

Messerattacken wie jetzt in Solingen oder vor knapp drei Monaten in Mannheim, wo ein Polizist mit dem Messer getötet wurde, heizen die politische Diskussion an. Hat diese Form der Kriminalität zugenommen?

In ganz Deutschland werden eigentlich täglich Messerattacken gemeldet und gefühlt nimmt die Kriminalität mit dem Messer zu. Ein Beispiel: Am Montagabend wird ein 19-Jähriger in der Unterkunft für Asylsuchende in Kusel bei einem Streit mit einem Messer verletzt.

Meldungen wie "Waffenrecht verschärfen" sind derzeit ebenfalls fast täglich in den Medien. Sie suggerieren, dass Messerattacken in Deutschland zunehmen. Doch die offiziellen Zahlen zeigten ein anderes Bild, sagen Experten wie Professor Stefan Kersting von der Hochschule der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die Veränderungen zwischen 2019 und 2023 seien "nicht sehr groß. Also können wir keine deutliche Zunahme feststellen". Lediglich wenn man die Corona-Jahre 2020 bis 2022 mit ihren niedrigeren Kriminalitätsraten mit heute vergleiche, gebe es bundesweit eine prozentuale Steigerung.

Zahl der Messerangriffe in Rheinland-Pfalz rückläufig

Wie sieht es bei Messerangriffen in Rheinland-Pfalz aus? Die Zahlen sind laut Innenministerium entgegen einer gefühlten Zunahme sogar rückläufig: Kam es 2020 zu 600 Messerangriffen, waren es 2023 noch 447. Insgesamt bilden Messerangriffe gerade 0,18 Prozent aller in Rheinland-Pfalz begangenen Straftaten. Experten fordern deshalb, sich weniger auf das Tatmittel Messer als vielmehr auf die Ursachen der gewalttätigen Angriffe zu konzentrieren.