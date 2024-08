Nach dem Angriff von Solingen wird über schärfere Asyl- und Sicherheitsregeln diskutiert. RLP-Innenminister Ebling sprach sich unter anderem für ein schärferes Waffenrecht aus.

Innenminister Michael Ebling (SPD) hat sich nach dem Messeranschlag in Solingen für ein schärferes Waffenrecht ausgesprochen. Zudem plädierte er im SWR, gegebenfalls mehr Menschen nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.

Ebling: Straftaten mit Messern nehmen bundesweit zu

Ein Terrorist, der töten wolle, werde sich natürlich nicht von einem Verbotsschild abhalten lassen, so Ebling. Es gebe aber bundesweit insgesamt eine Zunahme von Straftaten, bei denen ein Messer Tatmittel sei. Deshalb mache es Sinn, das Waffenrecht so zu verschärfen, dass klar werde: "Kein Mensch braucht in der Öffentlichkeit in Deutschland ein Messer mit sich zu führen."

RLP-Innenminister: "Terroristische Täter will niemand hier haben"

Der SPD-Politiker sagte außerdem: "Einen Mensch, der vor dem schrecklichen islamistischen Terror tatsächlich flieht, weil er Freiheit und Demokratie schätzt, den möchte ich nicht abweisen, aber ein Mensch, der sich radikalisiert oder sich radikalisieren lässt, der am Ende zum terroristischen Täter wird, den will natürlich niemand hier haben."

Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan

Deshalb habe jemand, der straffällig sei, der aufällig sei, der Hass und Hetze übe, oder antisemitisch in den sozialen Medien vom Leder ziehe, in Deutschland keinen Platz.

Die Bundesregierung selbst habe gesagt, es müsse mehr abgeschoben werden. "Jetzt wollen wir natürlich auch die Bundesregierung dabei unterstützen, dass dem auch Taten folgen."