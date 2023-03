Stefan Schmelzer, SWR Studio Mainz SWR Daniel Brusch

Ich arbeite seit Oktober 2008 als multimedialer Reporter und Redakteur für das SWR Studio Mainz. Zuständig bin ich für Hörfunk-Beiträge, Online-Artikel und die Regionalnachrichten. Davor war ich in der Hörfunk-Sportredaktion des SWR in Mainz. Beim SWR bin ich seit 2002.

Meine Heimat

Ich bin "en eschde Meenzer Bub", geboren und aufgewachsen in Mainz. Auch große Teile meiner Familie stammen aus Mainz, deshalb bin ich hier tief verwurzelt. Studiert habe ich hier übrigens auch.

Mein Antrieb

Mein Ziel war es schon immer, Geschichten und Informationen aus meiner Stadt und meiner Region Rheinhessen zu erzählen und zu verbreiten. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich im Studio Mainz dazu die Gelegenheit. Mein Höhepunkt im Jahr ist immer wieder die Fastnachts-Kampagne in Mainz, über die ich seit vielen Jahren berichten darf.

Journalistisch prägend war für mich...

Ein Interview, das ich während meines Studiums mit dem damaligen Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp für eine lokale Zeitung führen durfte. Seine freundliche und aufgeschlossene Art mir als "Nachwuchs-Journalist" gegenüber hat dazu geführt, dass ich das beruflich machen wollte.

Meine Leidenschaft

Ich bin begeisterter Fastnachter und Sport-Fan. Das bezieht sich nicht nur auf den Fußball und die Mannschaften in der Region, allen voran natürlich Mainz 05, sondern auch auf andere Sportarten. So werde ich in der Redaktion immer schon belächelt, wenn die Ringer-Bundesliga beginnt. Da ich den Sport in der Jugend selbst ausgeübt habe, versuche ich immer über unsere erfolgreichen Teams aus Mainz, Nackenheim und Bad Kreuznach zu berichten. Privat bin ich ein leidenschaftlicher, wenn auch eher untalentierter Skifahrer und Taucher.