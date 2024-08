Der Mainzer Weinmarkt 2024: Alles zum Programm und zur Sicherheit

per Mail teilen

Der 88. Mainzer Weinmarkt wird am Donnerstagabend offiziell eröffnet. Zwei Wochen lang, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, werden im Stadtpark verschiedene Weine ausgeschenkt, aber auch das Thema Sicherheit spielt eine wichtige Rolle.

Wie jedes Jahr ist der ganze Stadtpark eine einzige große Schlemmermeile. Das Wichtigste sind natürlich die Weinstände und da gibt es wieder ein großes Angebot. Rund 60 Winzer aus Mainz und der Region werden ihre Weine ausschenken.

Schlenderweinprobe und Kulinarik-Ticket auf dem Weinmarkt

Besonders beliebt und deshalb auch wieder im Angebot ist die sogenannte Schlenderweinprobe. Für 20 Euro kann man sich ein Tickt kaufen und dann an neun verschiedenen Ständen jeweils 0,1 Liter Wein (bekannt als Meenzer Piffche) probieren.

So ein Angebot gibt es in diesem Jahr aber nicht nur für Wein, sondern erstmals auch für Essen. Ebenfalls zum Preis von 20 Euro kann man sich mit dem Kulinarik-Ticket an vier verschiedenen Ständen etwas zum Essen aussuchen. Weitere Highlights sind der Künstlermarkt im Rosengarten und die Bühnen, auf denen jede Menge Live-Musik gespielt wird.

Am besten mit dem ÖPNV zum Mainzer Weinmarkt

Die Veranstalter empfehlen, mit Bus und Bahn anzureisen. Am Eröffnungstag, dem 29. August, muss man da allerdings aufpassen und genau schauen, was fährt. Wegen des Mainzer Firmenlaufs wird nämlich die Innenstadt teilweise bis 20:15 Uhr gesperrt sein.

Ansonsten setzt die Mainzer Mobilität auch wieder Sonderbusse ein, die auf das Festgelände fahren. Am 7. September können alle sogar kostenlos fahren. Seit Anfang Juli darf man in Mainz nämlich an jedem ersten Samstag im Monat ohne Ticket mit Bussen und Bahnen fahren.

Sicherheit ist Thema beim Weinmarkt 2024

Nach dem Messeranschlag in Solingen am 23. August steht das Thema Sicherheit auch wieder mehr im Fokus. Von Seiten der Mainzer Polizei war bislang zu hören, dass man Solingen selbstverständlich im Blick habe.

Alle bestehenden Sicherheitskonzepte würden noch einmal konkret daraufhin überprüft, so Polizeisprecher Rinaldo Roberto. "Unsere Streifen sind bei den Festen am Wochenende schon verstärkt unterwegs gewesen." Grundsätzlich ist von Experten aber auch immer wieder zu hören, dass es eine 100-prozentige Sicherheit nicht geben könne.

Sicherheitskonzept bei Backfischfest in Worms bleibt

Schon seit vergangenem Wochenende läuft das Backfischfest in Worms. Hier war von Seiten der Stadt zu hören, dass das Sicherheitskonzept bereits sehr hohe Standards erfülle, ein Nachschärfen nach dem schrecklichen Anschlag in Solingen sei nicht erforderlich.

Ergänzend sagte der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) dem SWR: "Das Sicherheitskonzept wurde in den letzten zehn Jahren immer weiter verbessert und befindet sich auf einem hohen Sicherheitsniveau. Mit den Einlasskontrollen durch einen privaten Sicherheitsdienst und den ständigen gemeinsamen Streifen von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst gewährleisten wir einen größtmöglichen Schutz für die Besucherinnen und Besucher unseres Backfischfestes." Das Fest endet am 1. September.