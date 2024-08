Mainzerin betrügt Mann aus Bayern um mehr als 100.000 Euro

per Mail teilen

Eine Frau aus Mainz ist in Würzburg festgenommen worden, weil sie einen Mann betrogen haben soll. Sie soll von einem 64-Jährigen einen sechsstelligen Eurobetrag ergaunert haben.

Nach Angaben der Ermittler hatte die 34-Jährige im März vergangenen Jahres Kontakt zu dem Mann aufgenommen und behauptet, sie hätten eine gemeinsame Bekannte. Nach und nach sei es ihr dann gelungen, sein Vertrauen zu gewinnen.

Die Mainzerin täuschte dem Mann vor, dass sie sich als angeblich alleinerziehende Mutter von vier Kindern in einer finanziellen Notlage befinde. Von ihrem Mann hätte sie sich getrennt.

Opfer zahlte mehr als 100.000 Euro an die Frau aus Mainz

Der 64-Jährige überwies ihr daraufhin offenbar mehrmals hohe Geldbeträge oder gab ihr das Geld bei persönlichen Treffen in bar. Insgesamt handelt es sich laut Polizei Würzburg um mehr als 100.000 Euro. Bei einem weiteren Treffen am Montag wurde die Frau dann festgenommen, sie sitzt in Untersuchungshaft.

Auf die Spur der Frau waren die Ermittler nach eigenen Angaben durch Hinweise der

saarländischen Polizei an ihre bayerischen Kollegen gekommen. Diese waren

bei der Bearbeitung eines eigenen Betrugsfalls auf die verdächtigen Vorgänge

rund um den 64-Jährigen aus Bayern gestoßen.