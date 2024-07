Falsche Handwerker betrügen in Mainz um tausende Euro

per Mail teilen

Benötigt man einen Handwerker, wird man im Internet schnell fündig. Doch nicht alle Anbieter sind seriös, wie ein Mainzer vergangene Woche erfahren musste.

Alles begann damit, dass die Toilette eines Mainzers undicht war. Schnell suchte der 31-jährige Mann im Internet nach einer Handwerksfirma. Er rief eine Firma mit Mainzer Telefonnummer an. Kurz darauf kam ein Handwerker, der seine Arbeit allerdings unvollständig erledigte. Anschließend habe er einen "stolzen Preis" von 5.200 Euro gefordert, so die Polizei.

Der 31-jährige Mainzer bezahlte fast den gesamten Betrag, ließ das Ganze aber nicht auf sich sitzen. Er rechechierte bei der Handwerkskammer und fand heraus, dass es diese Handwerksfirma gar nicht gibt. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Falsche Handwerker stehlen Bargeld

Erst vor zehn Monaten gab es mehrere Fälle von falschen Handwerkern in Rheinhessen, die vorgaben, den Wasserdruck messen zu wollen. Mit diesem Argument gingen sie in Wohnungen und stahlen Bargeld.

Mainzer Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Die Mainzer Polizei warnt vor Handwerkern, die ihren Kunden überteuerte Rechnungen stellen und dabei Reparaturen unsachgemäß ausführen.

"Wenn sich Handwerkerbetriebe selbstständig machen, müssen sie ihr Unternehmen ordnungsgemäß anmelden und in die Handwerksrolle eintragen lassen", so die Polizei Mainz. "Sind sie dort nicht angemeldet oder aufgelistet, darf man an ihrer Seriosität berechtigte Zweifel haben."