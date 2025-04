Am Wochenende waren in einem Wohnheim der Kreuznacher Diakonie so wenig Mitarbeitende da, dass die Eltern gebeten worden sind, ihre beeinträchtigten erwachsenen Kinder nach Hause zu holen. Darüber hat sich eine Mutter öffentlich beschwert. Jetzt hat sich die Diakonie zum ersten Mal zu den Vorwürfen geäußert.