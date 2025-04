Feuerwehr findet tote Frau in ausgebranntem Wohnhaus

In Simmern im Hunsrück hat die Feuerwehr in einem Wohnhaus die Leiche einer Frau gefunden. Das Feuer war offenbar von niemandem bemerkt worden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer schon am Sonntag ausgebrochen war. Nachbarn hatten am Montag die Feuerwehr gerufen. Sie hatten am Nachbarhaus Rauchfahnen an der Fassade entdeckt. "Feuer und Temperatur lassen aber darauf schließen, dass der Brandverlauf schon einige Zeit zurückliegt", so ein Feuerwehrsprecher.

Vermülltes Haus stellt Feuerwehr vor große Herausforderung

Die Bewohnerin hatte alleine in dem Einfamilienhaus gelebt. Alle Rolläden waren runter gelassen. So konnte das Feuer offenbar unbemerkt wüten. Nach Angaben der Polizei ist das Wohnhaus stark beschädigt. Das Wohnhaus sei stark vermüllt und die Suche nach der Frau deshalb schwierig gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Das sei für die Einsatzkräfte eine große Herausforderung gewesen. "Bevor wir die Bewohnerin gefunden haben, haben wir sieben tote Katzen gefunden." Die Frau habe leblos im Wohnzimmer auf einem Sofa gesessen. Es sei noch unklar, ob sie durch die Flammen starb oder schon tot war, als das Feuer ausbrach.