Letztes Jahr gab es Ärger, weil der Mainzer Carneval-Verein (MCV) die Tickets für den 11.11. kurzfristig im Internet verkauft hat. Viele hatten das nicht mitbekommen - darunter waren auch Gardisten und andere ehrenamtliche Fastnachter. Der MCV entschuldigte sich und diesem Jahr soll nun alles transparenter und fairer ablaufen.

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein begrenztes Kartenkontigent. Das liegt am Sicherheitskonzept. Laut MCV dürfen nicht mehr als 9.000 Menschen in den abgesperrten Bereich vor der Bühne.

In diesem Jahr gab es eine Pressekonferenz zu dem Thema. Dort wurde angekündigt, dass man sich auf der Internetseite des Vereins registrieren muss, um Karten zu gewinnen. Laut MCV haben das etwa 6.500 Menschen getan. Den Zuschlag haben aber nur 2.000 erhalten. Sie wurden mit Hilfe eines digitalen Losverfahrens ausgewählt. Alle wurden inzwischen informiert. Die glücklichen Gewinner dürfen nun jeweils bis zu vier Karten bestellen. Ein Ticket für die Party am 11.11. kostet sieben Euro.

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat das Motto für die kommende Fastnachtskampagne gewählt. Es heißt: "In Meenz zu feiern, des ist nett, but don´t forget se Zugplakett!"

Wer leer ausgegangen ist, kann auf Restkarten hoffen. Denn die übrigen Tickets landen erneut im Lostopf. Wann die zweite Ziehung stattfindet, steht noch nicht fest. Insgesamt werden vom MCV in diesem Jahr 8.000 Tickets ausgegeben. Etwa 1.000 Karten hält der MCV zurück für Sicherheitspersonal, Pressevertreter, den Sanitätsdienst und Garden.

Was passiert am 11.11. in Mainz?