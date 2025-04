Wie eine junge Frau Patienten im Krankenhaus Zeit schenkt

per Mail teilen

Es sind nur ein paar Stunden, die viel bewegen. Katharina Knop engagiert sich als Grüne Dame im Brüderkrankenhaus Trier und verbringt ehrenamtlich Zeit mit Patienten.

"Ich kann etwas zurückgeben, indem ich mich als Grüne Dame engagiere", sagt Katharina Knop. Vor zwei Jahren lag die heute 24-Jährige selbst im Krankenhaus - ihr Zustand war lebensbedrohlich. Hinterher war sie dem Krankenhaus unfassbar dankbar, sagt sie. Sie wollte etwas zurückgeben.

Katharina Knop engagiert sich ehrenamtlich als sogenannte Grüne Dame im Brüderkrankenhaus Trier. Der Name kommt von der Farbe des Kittels. SWR Andrea Meisberger

Geschichten, die bewegen

Sich bei den Grünen Damen und Herren zu engagieren, ist mehr als nur ein Job für die junge Frau. Es bedeutet Zuhören, Verständnis zeigen und anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Man merkt, dass die eigenen Probleme eher Luxusprobleme sind.

Ein Gespräch hat Katharina Knop besonders bewegt. Sie erzählt von einem 86-jährigen Mann, stolz auf das, was er im Leben erreicht hat. Doch plötzlich wurde er traurig, erzählte von seinem Bruder, der vor zwei Jahren verstorben war. "Man merkt, dass die eigenen Probleme eher Luxusprobleme sind. Diese Gespräche erden einen", resümiert Knop.

Wer sind die Grünen Damen und Herren? Grüne Damen und Herren verbringen Zeit mit Patienten im Krankenhaus. Sie besuchen diese, schenken ein offenes Ohr und machen auch kleinere Botengänge. Wo kann man sich bewerben? Wer das Ehrenamt ausüben möchte, kann sich beim Brüderkrankenhaus Trier direkt bewerben. Per E-Mail und mit einem entsprechenden Bewerbungsbogen, der auf der Homepage des Krankenhauses zu finden ist. Was sollten Interessierte mitbringen? Zeit, Geduld und Empathie sind wichtig, sagt ein Sprecher des Krankenhauses. Das sei vor allem wichtig, um sich in Situationen hineinversetzen zu können.

Patienten freuen sich über Besuch

Katharina Knop macht das Ehrenamt neben ihrem Hauptjob im Vertrieb bei Hochwald in Thalfang. Alle zwei Wochen sonntags kommt sie ins Krankenhaus. Die Patienten sprechen mit ihr über die unterschiedlichsten Sachen: ihre Krankengeschichte, Familie oder Erlebnisse, aber auch über das Wetter oder Politik. Dabei gebe es Gespräche, die fünf Minuten dauern, bei anderen mehr als eine Stunde.

Else Trauden hat schon mehrfach im Krankenhaus gelegen. Für sie ist der Besuch von den Grünen Damen und Herren eine willkommene Abwechslung. SWR Andrea Meisberger

Die Patienten würden sich aber in der Regel freuen, wenn die Ehrenamtlichen von den Grünen Damen und Herren kommen, erzählt die 24-Jährige.

Mir hat der Besuch gut getan. Es war eine Abwechslung im Krankenhausbetrieb.

So auch Else Trauden. Sie war schon mehrfach in dem Trierer Krankenhaus und kennt die Grünen Damen und Herren. Die Gespräche schätzt sie sehr. "Mir hat der Besuch gutgetan. Es war eine Abwechslung im Krankenhausbetrieb", sagt Trauden. Schließlich sei es doch manchmal sehr langweilig, wenn man nur da liege.

Zahl der Ehrenamtlichen geht zurück

Derzeit engagieren sich neun Frauen und Männer als Grüne Dame oder Herr. Doch die Ehrenamtlichen sind eher rückläufig, sagt ein Sprecher des Brüderkrankenhauses Trier.

Katharina Knop kann nur empfehlen, sich als Grüne Dame oder Herr zu engagieren. "Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Man weiß, man hat etwas Gutes getan."