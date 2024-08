Mann schlägt Baby ins Gesicht - im Bus in Mainz

Ein Baby liegt im Kinderwagen - im Bus Richtung Mainz-Kastel. Dort schlägt ihm ein Mann auf dem Weg zur Tür ins Gesicht. Die Mutter ist geschockt, der Mann konnte entkommen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Dienstagnachmittag (27.08.2024) gegen 16:35 Uhr. Die Mutter war mit ihrem Baby im Kinderwagen in einem Bus der Linie 28 in Richtung Mainz-Kastel unterwegs. Als der Bus an der Haltestelle "Brückenplatz" in Höhe des Hilton-Hotels auf Mainzer Seite hielt, sei ein Mann aus dem hinteren Bereich des Busses aufgestanden und zur hinteren Tür gegangen.

Dort habe er dann unvermittelt dem Kinderwagen liegenden Baby ins Gesicht geschlagen. Kurzzeitig konnte der Täter zwar von anderen Fahrgästen angehalten werden, er verließ dann aber noch an der Haltestelle den Bus.

Geschockte Mutter von Fahrgästen getröstet

Die geschockte Mutter wurde laut Polizei anschließend durch weitere Fahrgäste betreut und getröstet. Die Frau meldete sich allerdings nicht bei der Polizei. Erst einen Tag später erschien eine Zeugin bei der Polizei und schilderte den Vorfall. Wie es dem Baby geht, weiß die Polizei aktuell nicht.

Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei hat jetzt auch die Sicherung der Videoaufnahmen aus dem Bus veranlasst. Der Täter soll ein älterer, weißer Mann sein, der etwa 1,60 Meter groß und eine normal kräftige Statur gehabt haben soll. Er soll graue Haare, einen grauen Vollbart und ein faltiges Gesicht haben und durch sein ungepflegtes Erscheinungsbild und Körpergeruch aufgefallen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er Jeans und eine graue Jacke.

Mainzer Polizei sucht Mutter und Zeugen

Um den Fall zu klären, sucht die Polizei jetzt vor allem nach der Mutter, auch, um sie gegebenenfalls durch die Opferhilfe betreuen zu lassen. Außerdem sollen sich Zeugen, die im Bus oder an der Haltestelle waren, bei der Polizei melden: Telefon des Sachgebiets Jugend: 06131 - 58610-49 oder per E-Mail an: pdmainz.hdr@polizei.rlp.de.