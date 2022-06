per Mail teilen

Gesa Walch arbeitet als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mainz.

Gesa Walch, Multimedia-Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mainz SWR Daniel Brusch

Mit Mikrofon, Fernsehkamera oder Handy - Gesa Walch recherchiert und berichtet über alle Themen, die Menschen in Mainz und Rheinhessen bewegen. Dazu gehören Online-Reportagen und Fernsehbeiträge für SWR aktuell und Radiobeiträge für SWR1, SWR2, SWR3 und SWR4. Gesa Walch hat beim SWR ihr Volontariat gemacht und arbeitet seitdem als multimediale Reporterin im Studio Mainz.

Weitere Stationen führten Gesa Walch zum ZDF-Studio Düsseldorf und als freie Mitarbeiterin zum WDR. Sie hat Musikjournalimus für Rundfunk und Multimedia an der Musikhochschule in Karlsruhe studiert und davor Kulturwisschenschaften, Musik und Journalistik in Dortmund und Angers, Frankreich.

Heimat

Geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, inzwischen im Rhein-Main-Gebiet zuhause.

Ihr Antrieb

Erfahren, was die Menschen bewegt, in neue Themen eintauchen und darüber kreativ und interessant berichten.

Die meiste Zeit widmet sie diesen Themen

Mainz, Musik und Medien

Journalistisch prägend für Gesa Walch war

Drei längere Radio-Features zu recherchieren, zu schreiben und zu produzieren. Es ging darum, wie sich Persönlichkeit und Verfassung in der eigenen Stimme spiegeln, um das inspirierende und junge Musikfestival Podium Esslingen und um einen Gefängnispfarrer im Frauenknast.

Als Autorin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Robert outet sich mit knapp 50 - als Analphabet. Sein Leben lang hat er sich irgendwie durchgemogelt. Jetzt will er nicht nur schreiben lernen - sondern gleich seine Biografie verfassen. Ein beeindruckende Begegnung.

