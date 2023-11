Golffahrer gegen Mercedesfahrer: Streit auf A60 eskaliert

per Mail teilen

Dienstagnachmittag, stockender Verkehr auf der A60. Zwei Autofahrer geraten aneinander - so sehr, dass es an der Abfahrt Bingen-Ost zu einer Schlägerei kommt.

Es klingt wie eine Posse: Der eine fährt Golf, der andere Mercedes. Laut Polizei Bingen drängelte der Golffahrer, fuhr dicht auf den Mercedes auf, gab die Lichthupe. Zeitweise seien die beiden Autos sogar direkt nebeneinander gefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Dabei habe der Fahrer des Golfs versucht, den Mercedesfahrer nach links abzudrängen. Der habe daraufhin nach links ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Durchs offene Autofenster ins Gesicht gespuckt

Doch die Geschichte geht noch weiter: Als der Mercedes-Fahrer in Bingen-Ost abfuhr, fuhr der Golffahrer hinterher. An der roten Ampel kamen sie dann hintereinander zum Stehen. Der Golffahrer sei daraufhin ausgestiegen, so die Polizei Bingen.

Er habe dem Mercedes-Fahrer durch die offene Scheibe ins Gesicht gespuckt. Außerdem habe er gegen den Mercedes geschlagen und getreten.

Golffahrer schlägt Mercedesfahrer: leicht verletzt

Nicht ohne Folgen: Der Mercedes-Fahrer stieg nun auch aus. Es kam laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wodurch der Mercedes-Fahrer durch einen Schlag leicht verletzt wurde. Der Golffahrer stieg danach wieder in sein Auto und fuhr davon.

Die Polizei Bingen ermittelt nun gegen den Golffahrer wegen Nötigung und Körperverletzung. Sie bittet Zeugen der Auseinandersetzung an der Ampel, sich zu melden.