Großeinsatz in Geisenheim: Autos in Tiefgarage in Flammen

per Mail teilen

Qualm drang aus dem Garagentor: In der Nacht haben zwei Autos in einer Tiefgarage im hessischen Geisenheim gebrannt. Das darüber liegende Wohnhaus musste geräumt werden. Auch ein Kino war betroffen.

Es war mitten in der Nacht auf Mittwoch, gegen 2:15 Uhr, als die Feuerwehr des Rheingau-Taunus-Kreises ausrücken musste. Durch die Ritzen rund um das geschlossene Garagentor in der Geisenheimer Innenstadt drang dichter Qualm, berichtet ein Sprecher. Doch sie haben das massive Tor nicht öffnen können. Über das darüber liegende Wohnhaus seien sie schließlich in die Tiefgarage gelangt.

Zwei brennende Autos in Tiefgarage in Geisenheim

Dort standen zwei Pkw komplett in Flammen. Durch die starke Hitze sowie Rauchentwicklung seien neun weitere Autos stark beschädigt worden, so die Feuerwehr.

Neben den Feuerwehren der Stadt Geisenheim kamen auch Feuerwehren aus Rüdesheim, Eltville und Bad Schwalbach zur Einsatzstelle. Erst mit "schwerem Gerät" aus Rüdesheim konnte das Garagentor geöffnet und der Brand gelöscht werden.

Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden

Durch die starke Rauchentwicklung musste das Wohnhaus geräumt werden. Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in ein nahegelegenes Pfarramt gebracht und dort von Rettungskräften und Notfallseelsorgern betreut.

Verletzt wurde niemand. Da alle Türen geschlossen waren, ist der Rauch nicht in die Wohnungen gezogen. Am frühen Morgen konnten die Bewohner wieder zurück.

Auch Anwohner in der Umgebung wurden wegen des starken Rauchs über Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehr: Kino und Tiefgarage stark verraucht

Der Rauch war auch in ein Kino gezogen, das sich im selben Gebäudekomplex befindet. Kino und Tiefgarage mussten nach Angaben der Feuerwehr aufwändig belüftet werden.

Bis 5 Uhr morgens waren insgesamt 120 Einsatzkräfte vor Ort. Warum die beiden Autos in Flammen standen, ermittelt nun die Polizei. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe bei 150.000 Euro.