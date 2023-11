Toter bei Wohnungsbrand in Mainz

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einer Wohnung in Mainz ist am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer war im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Anwohner hatten die Feuerwehr gegen 21:52 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort im Mainzer Stadtteil Weisenau "drang Rauch aus dem Balkon und einem Fenster der betroffenen Wohnung", teilte die Feuerwehr mit. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Im Wohnzimmer sei eine Person tot aufgefunden worden. Die Identität ist noch unklar. Am Haus entstand - abgesehen von der Brandwohnung - kein weiterer Schaden. Auch weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, teilten die Einsatzkräfte mit.