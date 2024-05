Julia Klöckner als Schatzmeisterin der Bundes-CDU bestätigt

per Mail teilen

Julia Klöckner ist auf dem Bundesparteitag als Schatzmeisterin der CDU bestätigt worden. Sie ist nicht die einzige Politikerin aus Rheinland-Pfalz im CDU-Vorstand.

Mit 83 Prozent der Stimmen wurde die ehemalige Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz in ihrem Amt als Bundesschatzmeisterin bestätigt. Die Partei berücksichtigt bei ihrer Zählung keine Enthaltungen. Als Bundesvorsitzender der CDU wurde Friedrich Merz mit großer Mehrheit bestätigt.

Drei Rheinland-Pfälzer im Bundesvorstand

Klöckner, die in Bad Kreuznach geboren wurde, ist damit eine von drei rheinland-pfälzischen Politikern im CDU-Bundesvorstand. Neben ihr wurden die Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer und Mechthild Heil aus dem Wahlkreis Ahrweiler zu Beisitzern im CDU-Bundesvorstand gewählt. Heil erhielt laut CDU bei der Wahl 77 Prozent der Stimmen, Steiniger 74 Prozent.

"Alle Drei sind bestens vernetzt – vom Ortsverein bis in die Parteispitze", so der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf. Alle hätten in den letzten Jahren einen guten Job gemacht und "unsere Themen und Anliegen aus Rheinland-Pfalz mit Nachdruck eingebracht."

Auch Kohl-Enkel in den Bundesvorstand gewählt

Ebenfalls in den Bundesvorstand gewählt wurde Johannes Volkmann. Der Enkel von Helmut Kohl ist mit 27 Jahren das jüngste Mitglied des Gremiums.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer Volkmann arbeitet derzeit als Büroleiter im Europaparlament für den hessischen CDU-Abgeordneten Sven Simon.