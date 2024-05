CDU-Bundesparteitag: Breite Zustimmung für Merz - auch aus RLP

Wofür steht die CDU? Damit haben sich auch Mitglieder aus Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen beschäftigt. Am Dienstag soll das neue Grundsatzprogramm auf dem Bundesparteitag in Berlin verabschiedet werden. Zunächst aber ging es erstmal um Friedrich Merz. Seit zwei Jahren steht er an der Spitze der CDU und wurde jetzt mit knapp 90 Prozent wiedergewählt. Für seine Rede bekam er breite Zustimmung, auch von den 87 Delegierten aus Rheinland-Pfalz.