Nach Brand: Millionenschaden im Hallenbad in Mainz-Kostheim

Ein Feuer im Saunaofen hat dem Hallenbad im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim mehr geschadet, als bisher angenommen. Der Brand Mitte Oktober hat weite Teile des Schwimmbads zerstört - und erheblichen Sachschaden verursacht.

Unmittelbar, bevor das Hallenbad am 17. Oktober 2023 öffnen wollte, war in dem Saunaofen der Innensauna das Feuer ausgebrochen. Laut der Stadt Wiesbaden zerstörte das Feuer nicht nur die Sauna, die Umkleiden und den Sanitärbereich. Auch das Dach der Sauna müsse vollständig erneuert werden.

Der entstandene Rauch habe sich großflächig auf die angrenzende Schwimmhalle ausgebreitet und habe dabei alle Oberflächen, die Zwischendecke und das Dach des Schwimmbads kontaminiert. Die gesamte Lüftungsanlage müsse zudem ausgetauscht werden.

Gutachten soll prüfen: Schwimmbad sanieren oder neu bauen?

Die vorläufige Schadenssumme wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Wiesbaden will jetzt in einem Gutachten prüfen lassen, ob das Bad saniert oder abgerissen werden muss. Die Sanierungsarbeiten seien auf jeden Fall so umfassend, dass sie sehr lange dauern würden. Nächstes Jahr werde das Hallenbad Kostheim noch nicht öffnen können, so die Stadt.

Wer besonders unter dem geschlossenen Hallenbad leiden wird, sind die Vereine. Betriebsleiter Thomas Baum teilte mit: "Wir setzen alles daran, den Schulen, Vereinen und übrigen Badegästen im Freizeitbad Mainzer Straße und im Hallenbad Kleinfeldchen ein Alternativangebot zu schaffen."