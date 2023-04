Bald wird es hoffentlich warm. Viele freuen sich dann auf Schwimmen, Chillen, Eis und Pommes im Freibad. Wir sagen Ihnen, welche Freibäder in ihrer Nähe bald öffnen oder sogar bereits offen sind.

Im Laufe des Mai beginnt in Rheinland-Pfalz vielerorts die Freibadsaison - bei weitgehend stabilen Eintrittspreisen. Die Zeit der Corona-Auflagen ist vorbei. Um Energiekosten zu sparen, steigen immer mehr Bäder auf Solarthermie-Anlagen um oder setzen auf Blockheizkraftwerke. Angespannt ist mancherorts die Lage beim Personal. Unter anderem werden noch Rettungsschwimmer gesucht. Und ein weiteres Thema sorgt für Diskussionen: Dürfen Frauen "oben ohne" ins Becken? Die Freibäder in den einzelnen Regionen und ihre Starttermine im Überblick:

Das Wartbergbad in Alzey hat seinen Außenbereich bereits seit dem 28. April geöffnet. Das Freibad in Mainz-Mombach startet am 1. Mai, sofern es das Wetter und die Wassertemperatur zulassen. Da das Wasser nur von der Sonne aufgeheizt werde, könne sich der Öffnungstermin verschieben, hieß es. Das Taubertsbergbad in Mainz bereitet eine Öffnung am Pfingstwochenende (27./28. Mai) vor. Auch Nieder-Olm und Wöllstein kündigen die Öffnung für Mai an. Einen genauen Starttermin nennen sie noch nicht. In Nieder-Olm ist man bereit, anfangs zweigleisig zu fahren, mit Frei- und Hallenbad, je nach Wetter.

Konkrete Starttermine gibt es auch schon für die Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim - beide wollen am 1. Mai öffnen. Und das Naturerlebnisbad in Bingen freut sich ab 13. Mai über Badegäste.

Im Wormser Heinrich-Völker-Bad kann trotz der laufenden Bauarbeiten der Innenbereich mit Liegewiese und allen Freizeitangeboten genutzt werden. Nur der Eingang musste verlegt werden. Am 1. Mai soll es los gehen.

Auch in einigen Orten der Region Ludwigshafen und Vorderpfalz sollen Bürgerinnen und Bürger schon bald das dann hoffentlich schöne Wetter im Freibad genießen können. Im Stadionbad in Neustadt an der Weinstraße ist der erste Badetag am 13. Mai. Auch in Maikammer kann man ab 13. Mai seine Bahnen ziehen. Das Hambacher Schwimmbad startet geplant am 27. Mai. Am gleichen Tag öffnet auch das Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher seine Pforten. Das Bademaxx in Speyer nennt den 18. Mai. Je nach Witterung könne der Termin früher oder später liegen. Noch allgemein auf eine Öffnung im Mai weisen das Freibad in Deidesheim und das Bad in Landau hin.

Die beliebte Waschmühle in Kaiserslautern lädt nach Angaben der Stadt voraussichtlich ab 20. Mai zum Schwimmen und Planschen ein. Dann soll auch das Warmfreibad offen sein. In Altenglan (ebenfalls 20. Mai) und Wolfstein (18. Mai) werden auch schon genaue Termine anvisiert. Am 14. Mai wird das Bergbad Heltersberg in die Saison starten. In Rockenhausen ist eine Öffnung des Naturfreibades schon in der ersten Maiwoche vorgesehen. Bereits Mitte April war es in Winnweiler im Donnersbergkreis soweit - als erstes im Westen der Pfalz öffnete es seine Tore. In der sogenannten Vorsaison wird es noch eingeschränkte Öffnungszeiten geben und es wird zunächst auch lediglich das Schwimmerbecken geöffnet sein.

Der Freibadbereich im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach bleibt in diesem Sommer geschlossen. Eine Sanierung ist notwendig.

Das Trierer SüdBad an den Weihern will nach Angaben eines Sprechers der Stadt Mitte bis Ende Mai öffnen. Das sei witterungsabhängig. Das frisch umgebaute und generalsanierte NordBad in Trier öffnet schon am 1. Mai. Das wird nun ebenfalls mittels einer Solarthermieanlage beheizt. In Ergänzung dazu erfolgt die Beckenwasserbeheizung mit Hilfe eines Blockheizkraftwerks, das ab Saisonbeginn mit Biomethan betrieben wird und darüber hinaus auch Strom erzeugt. Zudem sei eine PV-Anlage im Aufbau.

Am 12. Mai soll es im Cascade in Bitburg losgehen. Das größte Freibad an der Mosel, das "Kröver Reich" in Kröv, plant für den 14. Mai den Saisonauftakt. Im Hunsrück hat Morbach den Saisonstart für 21. Mai angekündigt. Andere Bäder in der Region Trier halten sich noch bedeckt.

In der Region Koblenz will das Freibad in Remagen voraussichtlich am 6. Mai loslegen. Und in Montabaur soll man schon am 1. Mai ins Becken hüpfen können. Viele andere Bäder verweisen auf die laufenden Vorbereitungen für einen Start im Monat Mai.

Das im vergangenen Jahr modernisierte Thermalfreibad in Boppard am Rhein, durch das ein renaturierter Bach fließt, wird an Pfingsten die Tore öffnen. Das Freibad Andernach hat eine umfangreiche Modernisierung hinter sich und will bereits am 29. April mit der Badesaison beginnen. Zum Auftakt ist der Eintritt frei. Die Öffnungszeiten wurden erweitert. Wegen der gestiegenen Energiekosten würden die Preise moderat angepasst, gab die Stadt bekannt.

"Ons Schwemmbad" in Andernach in neuem Look Pressestelle Stadtverwaltung Andernach

Den Schwimmbädern fehlt das Personal. Darauf hat der Bundesverband Deutscher Schwimm-Meister hingewiesen. Derzeit gebe es mehr als 3.000 offene Stellen. Die Lage sei so dramatisch, dass nicht sichergestellt werden könne, dass alle Freibäder wieder öffnen. Grund für den Mangel an Personal seien familien-unfreundliche Dienstzeiten und die geringe Bezahlung. Außerdem gingen viele Schwimmmeister nun in Rente oder hätten sich in den Corona-Jahren umorientiert.

Lage ist "herausfordernd, aber noch beherrschbar"

In Rheinland-Pfalz ist das Bild regional sehr unterschiedlich. Während sich auf einigen Online-Auftritten noch Stellenangebote etwa für Rettungsschwimmer finden, heißt es bei anderen, es sei genügend Personal da. In Sachen Bademeister sei man "sehr gut aufgestellt", teilt etwa das Freibad Mainz-Mombach mit. Die Personalsituation im Mainzer Taubertsbergbad bezeichnen die zuständigen Stadtwerke als "herausfordernd, aber noch beherrschbar". In Koblenz räumt man ebenfalls Probleme ein. Daher würden einige Stellen durch einen externen Personaldienstleister besetzt.

Gute Schwimmer werden in vielen Freibädern als Rettungsschwimmer gesucht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Die Stadt Kaiserslautern teilt auf Anfrage mit, der Fachkräftemangel habe leider sehr große Auswirkungen. Wenn überhaupt, könnten Fachkräfte wie Schwimm-Meister mit unbefristeten Stellen gewonnen werden, aber auch das sei schwierig geworden. Der Badebetrieb werde derzeit neben den Fachkräften mit Werkstudenten und DLRG-Kräften gewährleistet. Größere Personalausfälle wären nicht so einfach zu kompensieren, so die Stadt.

Auch Ludwigshafen fehlen nach Angaben eines Stadtsprechers Bademeister. Eine Folge sei, dass das Baden am Weiher voraussichtlich nur an Wochenenden möglich sein werde. Denn nur dann erhalte das städtische Personal Unterstützung durch die DLRG Oggersheim. Beim bademaxx-Freibad in Speyer sind einer Sprecherin zufolge derzeit alle Stellen besetzt. Es sei wie bei anderen Bädern, eine Herausforderung Auszubildende zu finden. Im Fall personeller Engpässe müsse man die Öffnungszeiten anpassen.

Bei den von den Stadtwerken Trier betriebenen Freibädern werden zur Freibadsaison noch dringend Aushilfen in Form von Kassenkräften sowie in der Wasseraufsicht (mit Rettungsschwimmabzeichen in Silber) benötigt. Die Prüfung für das Rettungsschwimmabzeichen in Silber könne vor Ort abgenommen werden.

Als Frau "oben ohne" schwimmen? In einigen deutschen Freibädern ist das inzwischen ausdrücklich erlaubt. Die Stadt Landau wird zumindest das Sonnenbaden "oben ohne" dulden. Das hat die Stadt nach einer Umfrage in den Sozialen Medien zum Thema "oben-ohne-Schwimmen" entschieden.

Wir haben bei einigen weiteren Städten in Rheinland-Pfalz angefragt, wie sie mit der "oben ohne"-Frage umgehen.

Kaiserslautern: Irritationen einvernehmlich klären In Kaiserslautern würden die üblichen Badebekleidungen gelten, so die Stadt. "Oben ohne" werde dennoch geduldet, solange sich niemand gestört fühle. Mögliche Irritationen habe man bisher immer einvernehmlich klären können.

Mainz: Sonnenbaden "oben ohne" geduldet In Mainz-Mombach heißt es, man arbeite an einer Linie. Bis zum Hochsommer wolle man vorbereitet sein. Im Mainzer Taubertsbergbad wird nach eigenen Angaben das Sonnenbaden auf der Liegewiese "oben ohne" bereits seit längerem geduldet. Die bisherige Regelung habe sich bewährt.

Speyer: Interessen verschiedener Kulturen berücksichtigen Wo viele Menschen zusammen seien, brauche es Kompromisse, erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke Speyer, die das Freibad bademaxx betreiben. Schwimmbäder seien ein sozialer Raum. Mit der Haus- und Badeordnung versuche man die Interessen von Menschen aus verschiedenen Kulturen zu berücksichtigen. Es sei festgelegt, dass "übliche Badekleidung" zu tragen sei. Dabei werde der Begriff "üblich" immer wieder neu betrachtet. So gehörten mittlerweile auch Burkinis dazu. Derzeit werde die Hausordnung so ausgelegt, dass die primären und sekundären Geschlechtsteile bedeckt sein sollten. Dies ermögliche es allen Gästen, respektvoll und unaufdringlich miteinander umzugehen. Die Freibad-Leitung könne es sich vorstellen, beim Sonnenbaden "oben ohne" zu dulden.

Trier: Handelsübliche Badekleidung tragen In Trier heißt es, man bleibe bei den bekannten Regeln. Beim Besuch der Bäder sei eine handelsübliche Badebekleidung zu tragen. Burkinis seien selbstverständlich zulässig, ebenso lange Badeshorts.