Das Freibad in Bosenheim muss saniert werden, sonst kann es nicht öffnen. Doch wer bezahlt das? Der Ortsbeirat will nun Klarheit und verklagt die Stadt Bad Kreuznach.

"Das Familienbad in Bosenheim ist aufgrund verschleppter Sanierungsmaßnahmen der Stadt Bad Kreuznach bis auf Weiteres geschlossen!" So steht es auf der Homepage des Bad Kreuznacher Freibades. Seit 285 Tagen sei das Bad geschlossen - man warte auf einen Sanierungsplan. Nach so vielen Tagen möchte der Ortsbeirat nicht mehr warten und will die Stadt Bad Kreuznach verklagen. Das wurde in der Sitzung am Mittwochabend beschlossen. In einer Mail an den SWR heißt es: "Es ist passiert: Wir verklagen unsere Heimatstadt!"

Wir wollen nichts weiter, als dass jener Vertrag befolgt wird, der bei der Eingemeindung Bosenheims in die Stadt Bad Kreuznach im Jahr 1969 einvernehmlich geschlossen wurde.

Die Klage soll in den nächsten Tagen beim Verwaltungsgericht Koblenz eingereicht werden. Das Freibad musste im vergangenen Jahr geschlossen werden, weil täglich um die 40.000 Liter Wasser ausgelaufen waren. Um das Bad wieder öffnen zu können, müsse es grundlegend saniert werden, so der Ortsvorsteher.

Stadt Bad Kreuznach soll Sanierung bezahlen

Für die Kosten der Sanierung soll die Stadt Bad Kreuznach aufkommen, die laut Ortsbeirat dazu verpflichtet sei. Das stehe so in einem Vertrag. Der Stadtrat habe dafür aber kein Geld in den Haushalt bereitgestellt. Sollte die Stadt in nächster Zeit doch noch damit beginnen, das Freibad zu sanieren, würde der Ortsbeirat die Klage wieder zurückziehen.

Die Stadt Bad Kreuznach hat bereits Geld in das Schwimmbad gesteckt. In den Jahren 2021 und 2022 zum Beispiel gab es jeweils 150.000 Euro.

Förderverein kümmert sich um Bad in Bosenheim

Seit 1995 gibt es einen Förderverein, der sich unter anderem um die Pflege des Bosenheimer Schwimmbades kümmert - zum Beispiel um die Grünflächen. Das erspare der Stadtkasse viel Geld, schreibt der Verein auf der Internetseite.