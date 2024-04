Freibäder in der Region Trier: Wann und wo sie öffnen

per Mail teilen

Der Sommer steht vor der Tür und die Badesaison beginnt. Wir haben eine Übersicht, wann welche Freibäder in der Region Trier öffnen.

Das Trierer Südbad öffnet je nach Wetterlage Mitte bis Ende Mai. Der Preis für eine Saisonkarte ist von 100 auf 150 Euro gestiegen (gilt auch für das Nordbad Trier). Die normale Tageskarte für Erwachsene ist nicht teurer geworden und liegt weiterhin bei fünf Euro. Kinder bis zum 7. Lebensjahr können das Bad kostenlos nutzen. Danach kostet es drei Euro.

Das Trierer Nordbad hat bereits seit dem 13. April geöffnet.

Das Freibad Ruwertal in Mertesdorf öffnet seine Türen ab dem 5. Mai. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben. Neu ist, dass Jugendleiter mit der Jugendleitercard kostenfreien Eintritt haben und Besitzer der Ehrenamtskarte einen Euro Rabatt erhalten. Derzeit würden noch zwei Badeaufsichten gesucht, so die Verbandsgemeinde Ruwer. Ansonsten sei man personell aber gut aufgestellt.

Das Freibad Schweich öffnet am 18. Mai. Bei den Eintrittspreisen hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. Auch die Öffnungszeiten bleiben bei 10 bis 19 Uhr.

Das Freibad Leiwen öffnet voraussichtlich erst Anfang Juni, da eine neue Heizungsanlage eingebaut wird. In diesem Jahr soll am letzten Tag der Badesaison auch wieder ein Hundeschwimmen stattfinden.

In Hermeskeil öffnet das Freibad am 20. Mai. Das Schwimmbad ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr. Zudem können die Öffnungszeiten je nach Wetter variieren.

Das Freibad in Kordel bleibt diesen Sommer geschlossen. Grund ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Trier-Land unter anderem fehlendes Personal.

Das Familienfreibad Manderscheid öffnet am 17. Mai. Die Preise sind nach Angaben des Bades gleich geblieben. Das Bad hat von 10 bis 19 Uhr an sieben Tagen die Woche geöffnet. Tickets werde es auch online geben, um Stau an den Kassen zu vermeiden.

Das Mosel-Bad in Bernkastel-Kues öffnet am 19. Mai. Das Hallenbad ist noch bis zum 30. April geöffnet. Dazwischen ist das Bad komplett geschlossen. Die Preise bleiben im Vergleich zum vergangenen Jahr unverändert.

Das Vitelliusbad Wittlich bleibt in diesem Jahr geschlossen. Es wird umgebaut.

Das Cascade in Bitburg plant, das Freibad am 17. Mai wieder zu öffnen. Das Hallenbad bleibe zusätzlich den ganzen Sommer geöffnet. Die Preise seien unverändert, so ein Sprecher. Auch die Personalsituation im Bad sei relativ gut. Nur wenn Personal krank werde, könnte es eng werden.

Das Waldfreibad Prüm öffnet voraussichtlich am 18. Mai. Die Preise haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht geändert.

Das Freibad Kyllburg ist seit der Flutkatastrophe 2021 geschlossen. Derzeit werde es umfassend saniert und modernisiert, so ein Sprecher der Verbandsgemeinde. Man hoffe, 2025 wieder öffnen zu können.

Das Naturfreibad Pulvermaar in Gillenfeld öffnet am 27. Mai. Es ist jeden Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Freibad in Kelberg bleibt in dieser Saison geschlossen, weil es komplett saniert wird. Laut Verwaltung sind die Arbeiten aber im Zeit- und Kostenplan. Die Kosten liegen bei 3,9 Millionen Euro.

Das Freibad in Birkenfeld wird am 11. Mai öffnen.

Das Bad in Schwollen wird voraussichtlich am 1. Juni öffnen. Zuvor hatte es Probleme gegeben, weil das Bad das Bachwasser nicht mehr verwenden durfte und nun auf Trinkwasser umgestiegen ist. Die Preise bleiben den Angaben zu Folge wie im vergangenen Jahr.