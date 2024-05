Hochwasser: Mosel könnte am Pegel Trier die acht Meter erreichen

per Mail teilen

Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes geht davon aus, dass die Mosel im Laufe des Tages stark ansteigt. Wegen des Regens könnten am Pegel Trier morgen früh acht Meter erreicht werden.

Das Hauptregengebiet habe sich mittlerweile mit Regenmengen von über 80 l/qm in das Saar-Einzugsgebiet verschoben, schreibt die Hochwasservorhersagezentrale in einem Hochwasser-Bericht, der vergangene Nacht veröffentlicht wurde. Daher werde an Saar und Mosel heute ein sehr schneller Anstieg der Pegel der Mosel erwartet.

Hochwasser am Pegel Trier bis acht Meter

Wegen der großen Regenmengen werde die Mosel heute schnell ansteigen und im Laufe des Tages die Meldehöhe von sechs Metern erreichen. Heute Morgen lag der Pegel Trier noch bei unter vier Metern.

Bis Samstagmorgen kann der Pegel Trier auf über acht Meter ansteigen. Auch an den kleineren Zuflüssen der Obermosel sei mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände zu rechnen.

Höchste Unwetterwarnstufe in der Region

Für den Kreis Trier-Saarburg, die Stadt Trier sowie Teile des Kreises Birkenfeld und des Kreises Bernkastel- Wittlich gilt derzeit die höchste Unwetter-Warnstufe. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch für die restliche Region in diesem Zusammenhang vor extremem Unwetter mit Starkregen und Gewittern.

Die Warnung gilt bis Freitag 18 Uhr. Bisher gab es in der Region Trier nach Angaben der Polizei noch keine größeren Einsätze der Feuerwehren wegen des Regens.