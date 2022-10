per Mail teilen

Jana Hausmann ist gebürtige Thüringerin, ihr Herz schlägt aber schon lange für den Hunsrück. Sie liebt Musik, das Landleben und engagiert sich gerne ehrenamtlich in ihrer Gemeinde.

Vier Jahre lang war Jana Hausmann als Korrespondentin im SWR Regionalbüro Traben-Trarbach an der Mittelmosel unterwegs, durfte durch Weinberge klettern, den Bau der Hochmoselbrücke begleiten und die turbulenten Entwicklungen am Flughafen Hahn beobachten.

Mittlerweile ist sie als Multimedia-Reporterin, Online- und Nachrichten-Redakteurin für das SWR Studio Trier in der Eifel, an der Mosel, im Hochwald und im Hunsrück unterwegs und immer auf der Suche nach der nächsten Story.

SWR-Reporterin Jana Hausmann bei der Weinlese an der Mosel. SWR

Bleibende Erinnerungen

Den bisher härtesten Reportereinsatz hatte ich bei der Flutkatastrophe im Juli 2021, die auch die Region Trier schwer getroffen hat. Zerstörte Dörfer und Existenzen, pure Verzweiflung, kräftezehrender Wiederaufbau - aber auch unheimlich viel Mut und eine unfassbar große Hilfsbereitschaft: Das sind Bilder und Gespräche, die ich nie vergessen werde.

Was mich beeindruckt

Leute, die etwas mit Leidenschaft tun, begeistern mich immer wieder - egal, ob es Ehrenamt, Job oder Hobby ist. Seien es die ehrenamtlichen Feuerwehren, die trotz sinkender Mitgliederzahlen alles geben, um für unsere Sicherheit zu sorgen, Senioren, die lange trainieren, um eine Karateprüfung abzulegen oder Gemeindemitglieder, die für den Erhalt ihrer Kirche kämpfen.

Nah dran sein an den Menschen in der Region, ihnen zuzuhören, ihre Geschichte zu erzählen: Genau das liebe ich an meinem Job.