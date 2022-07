per Mail teilen

Anna-Carina Blessmann arbeitet als Multimedia-Reporterin für SWR Aktuell im SWR Regionalbüro Gerolstein.

Ich bin durch und durch Rheinland-Pfälzerin: Aufgewachsen im Rheinland, Journalismus-Studium in Mainz absolviert, jetzt unterwegs an Mosel und Kyll.

Als Korrespondentin des Regionalbüros Gerolstein bin ich nah dran an Land und Leuten. Multimedial mit Mikro und Handykamera bin ich im Wald, auf den Dörfern oder in den Städten hier unterwegs und berichte über alles, was die Eifel bewegt.

Da ich Teil des SWR Studios Trier bin, recherchiere ich auch immer wieder Themen aus der gesamten Region für die Radio- und Onlineprogramme des SWR. Ob aus dem politischen Trier oder von Unglücken wie der Amokfahrt in Trier 2020, dem Gerichtsprozess dazu oder von der Flutkatastrophe 2021.