Aus trocken wird nass: Mosbrucher Weiher wird gerettet

Der Verein Bergwaldprojekt e.V. organisiert nach eigenen Angaben seit über 30 Jahren Freiwilligeneinsätze unter anderem im Wald und in Mooren. Dieses Jahr sollen 95 Projekte mit über 5.000 Freiwilligen in ganz Deutschland stattfinden. Seit 2012 arbeitet der Verein gemeinsam mit der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz den Angaben nach an der Wiedervernässung der Mittelgebirgshangmoore im Hunsrück und in der Eifel.