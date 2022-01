Themen

Seit 2006 ist unser SWR Regionalbüro in Gerolstein mitten drin: mitten in der Eifel. Schwerpunkte in den Beiträgen, Meldungen und Nachrichtenstücken sowie Fernsehbildern aus unserem SWR Regionalbüro sind der umstrittene Abbau von Lava, der Bau neuer Windräder auf den Eifelhöhen und die Situation der Milchbauern. Für zusätzliche Spannung sorgen immer wieder neue Eifelkrimis aus der Feder von Jacques Berndorf, dem Erfinder von Regionalkrimis. Seit 25 Jahren lässt er in der Eifel meucheln und morden. So intensiv, dass mittlerweile die Stadt Hillesheim zu Deutschlands Krimihochburg Nr. 1 geworden ist: mit Krimihotel, Kriminalhaus und dem größten Krimiarchiv Deutschlands.

Berichtsgebiet

Das Berichtsgebiet reicht von der deutsch-luxemburgischen Grenze im Westen bis kurz an den Nürburgring im Osten. Und von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen im Norden bis Bitburg im Süden. Unsere Regionalkorrespondentin Anna-Carina Blessmann berichtet von hier über die Westeifel und die Vulkaneifel, außerdem über die NRW-Eifel und belgische Eifel. Unser Regionalbüro liegt in der Gerolsteiner Einkaufspassage „Rondell“ und ist immer offen für Neugierige oder Eifler mit einem heißen Tipp.

