Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Hauptzollamt Saarbrücken berichten von einem großen Schlafmohn-Fund bei Dannstadt-Schauernheim. In Deutschland ist der Anbau der Pflanze verboten, aus gutem Grund.

Verpackt waren die Kapseln demnach in rund 500 Einzelverpackungen zu jeweils 100 Gramm. Der Transporter kam aus Österreich und war in Richtung Frankreich unterwegs. Aber: Anders als in Österreich ist der Anbau von Schlafmohn in Deutschland genehmigungspflichtig. Aus Schlafmohn lässt sich unter anderem Opium gewinnen.

Gegen die die beiden Männer im Transporter – 44 und 39 Jahre alt - wurden Haftbefehle erlassen, wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln.