Familie, Schokohasen, Eiersuche? Ostern wird unterschiedlich gefeiert. Für viele Christen gehört aber der Kirchgang unbedingt auch dazu. In Rheinland-Pfalz bieten die christlichen Kirchen zahlreiche festliche Gottesdienste an.

An Ostern wird auch in Rheinland-Pfalz die frohe Botschaft gefeiert: Der gekreuzigte Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Aber wo in meiner Region kann ich einen Gottesdienst besuchen? Wir haben eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit für Sie zusammengestellt.

Was ist die Karwoche? Grundsätzlich gilt: Die Karwoche beginnt am Palmsonntag und findet ihren Höhepunkt am Ostersonntag. Über die Tage verteilt gibt es zahlreiche christliche Bräuche und Gottesdienste, die überall in den Kirchen im Land gefeiert werden. An Gründonnerstag endet die christliche Fastenzeit. Aber auch am Karfreitag und am Samstag wird noch gefastet. Der Karfreitag ist ein sogenannter stiller Feiertag. Am Ostersonntag wird das Fest der Auferstehung Jesu gefeiert.

Im Bistum Mainz wird sowohl im Mainzer Dom St. Martin als auch im Wormser Dom St. Peter und der Basilika St. Martin in Bingen am Karfreitag ab 15 Uhr die Karfreitagsliturgie begangen. Es ist die Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi.

Am Karsamstag findet die Feier der Osternacht in Mainz um 21:30 Uhr statt und in Worms um 21 Uhr. Frühaufsteher können die Feier der Osternacht am Sonntagmorgen um 5 Uhr in der Basilika St. Martin in Bingen feiern – hier gibt es im Anschluss auch noch ein gemeinsames Osterfrühstück.

Am Ostersonntag feiert Bischof Peter Kohlgraf im Mainzer Dom ab 10 Uhr das Pontifikalamt, musikalisch untermalt vom Mainzer Domchor, dem Domorchester, den Dombläsern und Solisten. Ab 15 Uhr folgt eine Pontifikalvesper, also ein Gebet, dem der Bischof des Bistums vorsteht.

Auch im Wormser Dom St. Peter wird am Ostersonntag um 10 Uhr ein Hochamt mit dem Domchor gefeiert. Am Ostermontag wird Bischof Kohlgraf um 10 Uhr eine Messe in St. Quintin in Mainz feiern, begleitet durch den Mädchenchor am Dom und St. Quintin.

Karfreitagsliturgie Am Karfreitag kennt die Kirche keine Messfeier. Der Altar ist abgeräumt, die Glocken schweigen, der Tabernakel ist leer – die Kirche gedenkt des Leidens und Sterbens Jesu. Die Karfreitagsliturgie unterscheidet sich von allen anderen Gottesdiensten im Kirchenjahr. Sie findet meist um 15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, statt. Die Liturgie beginnt damit, dass sich Geistliche und Ministranten still in der Kirche auf den Boden legen; die Gemeinde kniet sich hin. Ein weiteres Kennzeichen der Liturgie an diesem Tag ist, dass es keine Eucharistiefeier gibt, aber dafür Elemente wie das Tagesgebet, Lesungen, die Kreuzverehrung und die Großen Fürbitten.

Ähnlich verlaufen die kirchlichen Feiern im Bistum Trier . Im Trierer Dom sowie in der St. Martin Kirche in Cochem findet am Karfreitag ab 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Christi statt.

Wer hier die Heilige Osternacht in der Kirche feiern möchte, kann dies in Cochem und in der St. Josef Kirche in Koblenz am Samstag ab 20 Uhr tun. Im Trierer Dom findet die Messe erst um 21:30 Uhr statt.

Am Ostersonntag gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst im Trierer Dom. Dabei sind die Domsingknaben, der Mädchenchor und die Dombläser. Wer am Sonntag in Koblenz die Festmesse feiern will, kann das zum Beispiel um 11 Uhr in der St. Kastor Kirche machen.

Im Trierer Dom wird es ab 18 Uhr außerdem eine Pontifikalvesper geben. Dort findet auch am Ostermontag um 10 Uhr ein Festhochamt mit Chor, Orchester und Solisten statt.

Wer im Bistum Speyer das Kirchenfest feiern will, kann dies am Karfreitag zum Beispiel im Speyerer Dom machen. Hier wird ab 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens eingeladen.

Am Samstag wird um 21 Uhr zudem das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi gefeiert und die Osternacht begangen. Am Sonntag feiert Bischof Wiesemann zudem ab 16:30 Uhr eine Pontifikalvesper. Wem das zu spät ist, der hat auch schon die Möglichkeit um 10 Uhr beim Pontifikalamt in Speyer mit dabei zu sein.

Alle Gottesdienste werden musikalisch gestaltet, unter anderem von den Domsingknaben, den Dombläsern, dem KathedralJugendChor und dem Domchor.

Der Dom in Speyer ist einer der drei großen romanischen Kirchen in Rheinland-Pfalz. Weitere stehen in Worms und Mainz. SWR

In der Kirche St. Maria in Landau kann am Donnerstag ab 19 Uhr das letzte Abendmahl in der Gemeinde gefeiert werden. Am Karfreitag findet hier ebenfalls ab 15 Uhr die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, sowie am Samstag ab 21 Uhr die Osternachtsfeier statt. In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Ludwigshafen wird am Ostersamstag ebenfalls ab 21 Uhr die Osternacht gefeiert.

Am Karfreitag wird im Limburger Dom um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie gefeiert, zur Todesstunde Christi. Wer im Bistum Limburg die Osternacht feiern möchte, kann das sowohl im Limburger Dom mit Bischof Georg Bätzing als auch bei den Benediktinerinnen St. Hildegard in Rüdesheim im Rheingau jeweils ab 21 Uhr machen.

Vor dem Dom wird das Osterfeuer gesegnet und die Osterkerze entzündet. Nach der Predigt wird das Sakrament der Taufe gespendet - häufig auch an erwachsene Taufbewerberinnen und Taufbewerber.

Am Ostersonntag, 20. April, findet um 10 Uhr das festliche Pontifikalamt statt. Am Nachmittag wird um 17 Uhr eine Pontifikalvesper gefeiert.

Diese Gottesdienste werden im TV von ARD und ZDF übertragen Im Fernsehen können Sie beispielsweise folgende Gottesdienste bei ARD-Sendern und dem ZDF verfolgen: Karfreitag 10:00 Uhr/ARD : Evangelischer Gottesdienst aus der St. Pauli Kirche in Hamburg

: Evangelischer Gottesdienst aus der St. Pauli Kirche in Hamburg 15:00 Uhr/ZDF: Katholischer Gottesdienst aus dem Kölner Dom Karsamstag: 21:30 Uhr/ZDF: Karsamstag-Gottesdienst aus dem Kölner Dom Ostersonntag 10:00 Uhr/ARD : Evangelischer Ostergottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden

: Evangelischer Ostergottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden 09:30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Christ-König-Kirche in Hamburg mit Bischöfin Kirsten Fehrs und Pastor Claus Hoppe Ostermontag 10:00 Uhr/ARD : Evangelischer Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Lübeck

: Evangelischer Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Lübeck 09:30 Uhr/ZDF: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Marien in Lüneburg Die Angaben sind jeweils ohne Gewähr

Wenn Sie mit der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) feiern möchten, haben Sie auch viele Möglichkeiten - so zum Beispiel mit der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Da gibt es beispielsweise am Freitag um 10 Uhr den Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl - und zwar in der Protestantischen Kirche in Enkenbach. Am Samstag lädt unter anderem um 21 Uhr eine Osternachtfeier in der Protestantischen Kirche in Obermoschel zum Verweilen ein.

Am Ostersonntag predigt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst um 10 Uhr in der Gedächtniskirche in Speyer und am Montag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst zum Ostermontag in der Protestantischen Kirche in Unkenbach statt. Mehr Termine der Evangelischen Kirche der Pfalz gibt es hier .

Die protestantische Gedächtniskirche in Speyer. SWR

Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bietet unterschiedliche Feierlichkeiten an. Zum Beispiel gibt es am Karsamstag um 19 Uhr in Mainz die Osternacht der Evangelischen Jugend Mainz - mit einer Andacht am Feuer und gemeinsamem Essen und kreativen Workshops. Treffpunkt ist die Thomaskirche Mainz.

Am Ostersonntag findet unter anderem um 5:30 Uhr in Alzey ein Frühgottesdienst statt - und zwar in der Evangelischen Nikolaikirche in Alzey. Um 10 Uhr kann auch in Gau-Heppenheim gefeiert werden - mit einem Outdoor-Familiengottesdienst in der Schlossgasse 17A; bei schlechtem Wetter in der Barbarakirche.

Weitere Gottesdienste und Veranstaltungen der EKHN finden Sie unter anderem auf folgenden Webseiten: Evangelisches Dekanat Mainz oder Dekanat Nassauer Land oder auf der Webseite mit den Ostergottesdiensten .

Die Evangelische Kirche im Rheinland bietet ebenfalls viele Gottesdienste und Veranstaltungen zu Ostern an. So zum Beispiel am Sonntag um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Pauluskirche in Bad Kreuznach oder ebenfalls am Sonntag einen Familiengottesdienst um 11 Uhr in der Christuskirche in Wittlich. Weitere Gottesdienste und Veranstaltungen der EKiR finden Sie hier .

