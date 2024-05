Region Trier: Neuer Regen am Dienstag erwartet

per Mail teilen

Am Pfingstwochenende wurden viele Gemeinden in der Region Trier von Starkregen und Hochwasser getroffen. Während der Aufräumarbeiten könnten nun Dienstag neue Schauer hinzukommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag weitere starke Regenfälle - auch in den Regionen, die seit Freitag von großen Wassermassen getroffen wurden. Weil das Erdreich noch sehr nass ist, könnte es dort wieder Überschwemmungen geben.

SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer schätzt das für die Region Trier ein: "Das neue Regentief Lisa zieht auf einer ähnlichen Bahn wie das Unwettertief letzte Woche. Es kommt von Frankreich, Luxemburg und Belgien und zieht über die Region Trier hinweg. In der Nacht auf Mittwoch wird es fort sein."

Wasser trifft auf gesättigte Böden und hohes Grundwasser

Den Tag über soll es regnen, auch einige Gewitter könnten dabei sein. Die Regenmengen, so Mühlbauer, seien allerdings deutlich geringer als beim letzten Unwettertief. So könne es zwischen 20 und 30 Liter geben, in der Eifel sogar bis zu 40 Liter.

Die Böden sind alle total vollgesaugt.

Stellenweise könnten auch unter 20 Liter fallen. "Aber: Die Böden sind alle total vollgesaugt vom bisherigen Regen. Bis 165 Prozent des Niederschlags im Mai gab es schon in Trier." In Saarbrücken im Saarland sogar 300 Prozent, also das Dreifache des üblichen Niederschlags.

Das heißt, der Grundwasserstand sei sehr hoch. "Da ist jeder Liter leider dann zu viel", sagt Mühlbauer: "Vor allem, weil es in Frankreich stark regnen wird, werden Mosel und Saar stark anschwellen." Auch der Pegel der Sauer werde wieder deutlich steigen. Und für die Salm und die Kyll bestehe wieder Hochwassergefahr. "Also keine guten Nachrichten."

Vorbereitungen in den Verbandsgemeinden

Die Verbandsgemeinde Ruwer wird deswegen am Dienstag wieder in den Krisenmodus gehen. VG-Bürgermeisterin Stephanie Nickels (CDU) sagte dem SWR, man werde mit Fachleuten ganz genau prüfen, wie man sich vorbereiten könne.

Auch in der Verbandsgemeinde Südeifel bereite man sich auf eine mögliche weitere Unwetterlage am Dienstag vor, sagte Sprecher Christian Hammes dem SWR. Die Verwaltung werde in einer Videokonferenz das Vorgehen besprechen und setze eine Führungsebene für den Dienstag ein.

Außerdem seien etwa 1.000 Sandsäcke gefüllt worden, die man punktuell ausgeben könne: "Es gibt eine Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Wir haben aber auch gute Erfahrungen mit einem deutschen und einem luxemburgischen privaten Wetterdienst gemacht, die punktuelle Voraussagen machen."