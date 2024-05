Unwetter in RLP - Überschwemmungen in vielen Teilen des Landes. In der Nacht auf Mittwoch sind weitere schwere Regenfälle ausgeblieben. Hier informieren wir über die aktuelle Lage.

7:32 Uhr Freibäder von Hochwasser verwüstet Das Hochwasser am Wochenende hat auch mehrere Freibäder im Land verwüstet - unter anderem das Freibad Biebermühle in Rodalben. Nach Angaben des Betreibers standen die Becken voller Schlamm und die Liegewiese unter Wasser. Die Aufräumarbeiten kämen aber gut voran, sodass die geplante Saisoneröffnung am 1. Juni möglich sei. Anders sieht es im Freibad in Mertesdorf im Ruwertal aus. Weil hier auch die Technik beschädigt wurde, ist noch unklar, wann das Bad wieder öffnen kann.

6:44 Uhr Erleichterung im Raum Trier Die Region Trier ist in der vergangenen Nacht von weiteren Unwettern verschont geblieben. Wegen der vorherigen Warnung vor plötzlich auftretenden Gewittern mit Starkregen waren die Feuerwehren aber in Alarmbereitschaft. Insgesamt ist die Situation ruhig geblieben, es hat keine weiteren Einsätze gegeben, teilten die Feuerwehren auf SWR-Anfrage mit. Die Aufräumarbeiten konnten ungehindert weitergehen.

6:26 Uhr Wetterlage entspannt sich Seit Dienstagabend beruhigt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz. Die Wolken sollen sich im Laufe des Tages lichten. Gebietsweise sind laut Deutschem Wetterdienst aber Schauer und örtlich Gewitter möglich, gegen Abend soll der Regen ein Ende haben. Die vorhergesagten Niederschlagsmengen sind jedoch nicht mit denen der letzten Tage zu vergleichen. Auch die Lage an den Flüssen entspannt sich weiter. Das Landesamt für Umwelt prognostiziert für Mosel, Saar, Sauer und weitere Flüsse fallende Pegelstände. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

20:54 Uhr SWR-Reporter zur Lage in Trier Mit Bangen hat man in der Region Trier auf die für Dienstag angekündigten neuen Regenmengen geschaut. Die Unwetter seien aber weiter Richtung Norden gezogen, so SWR-Reporter Christian Altmayer aus Schweich an der Mosel. Video herunterladen (20,5 MB | MP4)

20:46 Uhr Blick auf die aktuelle Warnkarte des DWD Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes sind mittlerweile nur noch die nördlichsten Gebiete des Landes von der außergewöhnlichen Wetterlage betroffen.

19:20 Uhr Bewohner können in Pflegeheim zurückkehren Gute Neuigkeiten aus Saarburg. Nachdem am Freitag ein Pflegeheim vorsorglich evakuiert worden ist, können dessen Bewohnerinnen und Bewohner seit heute wieder nach und nach zurückkehren. Das teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit.

18:48 Uhr Digitales Frühwarnsystem in Zweibrücken hat sich bewährt In Zweibrücken kann man nach dem Gewitter vom Wochenende eine leicht positive Bilanz ziehen. Dank einer so genannten Starkregen-App konnten viele Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig gewarnt werden. Nur leider gibt es ein solches digitales Frühwarnsystem noch nicht an jedem Ort: Video herunterladen (80,3 MB | MP4)

17:09 Uhr Bistümer Trier und Speyer wollen Flutgeschädigten helfen Mit Essensstationen, Wohnraum und Notfallseelsorge wollen das Trierer und das Speyerer Bistum Flutgeschädigten helfen. An den Kirchen und kirchlichen Einrichtungen gebe es keine größeren Schäden, es seien aber viele Menschen von den Unwettern betroffen, "die nun unsere Unterstützung brauchen", sagt der Speyerer Generalvikar Markus Magin. Ein ökumenisches Notfallseelsorger-Team sei vor Ort. Außerdem gebe es im saarländischen Kleinblittersdorf einen Mittagstisch der Caritas.

16:54 Uhr DB informiert: Zugausfälle und Ersatzverkehr bis Freitag Wegen der Unwetterschäden sind zwei Bahnlinien in Rheinland-Pfalz vorraussichtlich bis Freitag stark beeinträchtigt. Der RE1 , dessen Strecke von Mannheim über Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier nach Koblenz führt, fährt nicht zwischen Saarbrücken und Trier . Dort gibt es Ersatzbusse.

, dessen Strecke von Mannheim über Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier nach Koblenz führt, fährt nicht . Dort gibt es Ersatzbusse. Der RB71, der üblicherweise von Homburg (Saar) über Saarbrücken, Dillingen (Saar) und Merzig (Saar) nach Trier fährt, bietet auf dem Abschnitt zwischen Saarburg (Trier) und Merzig derzeit keine Verbindung an. Auch dort gibt es Ersatzbusse. Die Busse halten nicht überall auf dem Weg, Reisenden wird dringend empfohlen, sich vor dem Losfahren genau zu informieren, zum Beispiel auf der Website der Bahn.

16:24 Uhr Aktuelle Unwetterlage und Aussichten für Rheinland-Pfalz In Eifel und Westerwald werden heute noch starke Gewitter ankommen - oder sie sind es schon. Zu Überflutungen wird es nach Einschätzung von Wetterexperten aber wohl eher nicht kommen. Geschätzt werden zehn bis 25 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden im Norden von Rheinland-Pfalz. Ganz ausgeschlossen werden können Starkregenereignisse mit mehr als 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde allerdings nicht. Die Gewitterfront ist auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Entscheidend ist, dass in den Unwettergebieten des Wochenendes im Südwesten des Landes heute keine Starkregenereignisse erwartet werden. Allerdings sind die Gewitterzellen jetzt wieder über der Ahrtal-Region, wo die Flutkatastrophe von 2021 stattfand. Auf der Unwetterkarte des DWD könnt ihr dauerhaft kontrollieren, ob für eure Region eine Warnung vorliegt: Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz

11:11 Uhr Pegelstände an Mosel, Saar und Sauer werden steigen Im Zuge der angekündigten neuerlichen Regenfälle werden heute die Pegelstände an Mosel, Saar und Sauer wieder steigen, wie die Hochwassermeldezentrale informiert. Zwar werden vermutlich kurzzeitig die Meldehöhen erreicht, Pegelstände im Bereich zweijährlicher Hochwasser aber eher nicht. Diese Aussagen sind aber noch mit großer Unsicherheit verbunden. Gefahr besteht an kleineren Zuflüssen und Bächen, die je nach Niederschlagsgeschehen stark ansteigen können.

10:45 Uhr Höhe der Unwetterschäden noch nicht absehbar Die Höhe der Schäden, die durch die starken Regenfälle und Überschwemmungen in Teilen von Rheinland-Pfalz am Wochenende entstanden sind, lässt sich frühestens in einigen Tagen abschätzen. Das Wasser müsse zunächst ganz abgeflossen sein, bevor die Schäden überhaupt begutachtet werden könnten, hieß es vom Gesamtverband der Versicherer (GDV). Dies könne noch einige Tage dauern und hänge auch davon ab, wie sich die weiteren angekündigten Regenfälle entwickeln würden. In Rheinland-Pfalz haben laut GDV 46 Prozent eine Versicherung über den Schutz gegen Elementarrisiken wie Starkregen und Hochwasser abgeschlossen.

10:44 Uhr Kurzarbeitergeld für Unwetter-Betriebe ist möglich Bei sogenannten "unabwendbaren Ereignissen" können Unternehmen für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragen - darüber informierte die Bundesagentur für Arbeit. Die Unwetter und deren Folgen sind genau so ein Fall. Auch wenn die Mitarbeiter bei den Aufräumarbeiten in ihrem Betrieb helfen oder wegen betroffenen Zulieferern der Arbeitsablauf unterbrochen wird, besteht Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Genaue Informationen zur Anzeige und den Voraussetzungen gibt die Arbeitsagentur auf ihrer Website.

8:44 Uhr Kinderzirkus konnte trotz Überflutung auftreten In Leiwen an der Mosel (Kreis Trier-Saarburg) wurde das Zirkuszelt von Grundschulkindern überflutet. Dank vielen Helfern, die einem Aufruf des Fördervereins der Grundschule folgten und den Zirkus kurzerhand ins Gemeindezentrum verlegten, konnten die zwei Aufführungen der Kinder wie geplant stattfinden.

7:30 Uhr Zugausfälle wegen Unwetterschäden Auf der Bahnstrecke Trier-Saarbrücken fallen wegen der Unwetterschäden nach Angaben der Deutschen Bahn auch heute und wohl die nächsten Tage die Regionalzüge aus. Es gibt zwischen Trier und Saarbrücken einen Bus-Ersatzverkehr. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vorher im Internet oder per Bahnapp zu erkundigen. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

4:59 Uhr DWD: Unwettergefahr vor allem im Norden von RLP Guten Morgen an diesem sechsten Tag unseres Unwetter-Tickers. Gestern war Durchatmen angesagt: Pegelstände sanken, Aufräumarbeiten in den von Überflutungen betroffenen Orten gingen voran. Leider hält die Entspannung heute wahrscheinlich nicht überall an. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem für den Norden von Rheinland-Pfalz vor Starkregen mit Regenmengen von bis zu 40 Litern in kurzer Zeit. Vereinzelt seien bis zu 80 Liter in wenigen Stunden möglich. Am Nachmittag ist zudem mit schweren Gewittern, teils mit Sturmböen und Hagel zu rechnen. Was genau akut auf euch vor Ort zukommen kann, schaut ihr am besten hier auf der Seite des DWD nach: Aktuelle Warnlage in Rheinland-Pfalz Auch wir halten euch hier im Ticker natürlich weiterhin auf dem Laufenden - in der Hoffnung, dass heute alles glimpflich verläuft.

2:05 Uhr Regenbogen-Foto von Userin Nadine Fey Gestern Morgen haben wir euch gefragt, ob ihr selbst in von Unwetter betroffenen Gebieten unterwegs seid oder wohnt - und euch im Zuge dessen auch nach Fotos gefragt. Dieses Foto hat uns Nadine Fey aus Kirn geschickt. Auch hier haben Wassermassen Straßen geflutet. SWR Der Regenbogen im Hintergrund ist ein kleiner Lichtblick - vielleicht für alle, die gerade mit den Folgen der Starkregenfälle zu kämpfen haben. Ihr habt ebenfalls Fotos von der Ausnahmesituation der vergangenen Tage gemacht? Dann teilt sie gerne hier mit uns: Schickt uns eure Fotos

22:23 Uhr Erneut zieht ein Tiefdruckgebiet mit kräftigen Schauern heran Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll am Dienstag erneut teils starker Regen aufkommen. SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke hat Einzelheiten, welche Gebiete in Rheinland-Pfalz betroffen sind. Zum Glück seien die erwarteten Regenmengen nicht mit jenen am vergangenen Freitag vergleichbar. Video herunterladen (21,7 MB | MP4)

20:30 Uhr Viele Urlauber haben storniert - Ausfälle im Mosel-Tourismus An Pfingsten ist an der Mosel eigentlich immer richtig viel los. DIe Campingplätze und Innenstädte sind voll und die Schiffsfahrten häufig ausgebucht. In diesem Jahr hat das Hochwasser aber vielen, die vom Tourismus leben, das Geschäft ordentlich verdorben - zum Beispiel in Traben-Trabach. Video herunterladen (67,8 MB | MP4)

19:11 Uhr Cochem an der Mosel will zurück zum Normalzustand Das Pfingstwochenende in der Moselstadt Cochem gehört zu den wichtigsten im Jahr für den Tourismus. Damit Bürger und Touristen sich wieder wohlfühlen können, wird jetzt aufgeräumt und saubergemacht. SWR-Reporter Mike Roth berichtet:

18:43 Uhr Viel Müll ist in Zweibrücken angefallen Der Berg wächst und wächst. Im Abfallwirtschaftszentrum Rechenbachtal in Zweibrücken landet alles, was dem Unwetter und dem Starkregen der letzten Tage nicht standgehalten hat. Video herunterladen (77,3 MB | MP4)

17:25 Uhr In Kirn-Sulzbach packen alle mit an Mehr als 200 Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie und zig freiwillige Helfer haben heute den Anwohnern und Anwohnerinnen in Kirn-Sulzbach, Verbandsgemeinde Kirner Land, beim Aufräumen unter die Arme gegriffen, sagt VG-Bürgermeister Thomas Jung. Nach dem Unwetter von Sonntagnachmittag sind viele Keller und Garagen - die Straße sowieso - voll mit Schlamm. So laufen die Aufräumarbeiten:

15:32 Uhr Unwetterschäden bei der Bahn: Hier fallen Züge aus Auch ein paar Bahnlinien im Land sind durch die Folgen des Unwetters vom Wochenende beeinträchtigt. Während auf der Linie RB52 zwischen Wörth und Lauterbourg die Züge wieder rollen, fallen Verbindungen auf anderen Linien oder Linienabschnitten noch aus. Diese sind laut der Deutschen Bahn betroffen: RE6 (Kaiserslautern) - Neustadt (Weinstr) Hbf - Karlsruhe; Zur Entlastung entfällt die RE6 auf dem gesamten Laufweg.

Zur Entlastung auf dem gesamten Laufweg. RB51 Neustadt (Weinstr) Hbf - Landau (Pfalz) Hbf - Kandel - Wörth (Rhein) - Karlsruhe; Züge fahren nur zwischen Neustadt (Weinstr) Hbf und Kandel. Zwischen Landau und Wörth wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Die Bahn empfiehlt, zwischen Wörth und Karlsruhe die Züge der AVG oder die Linie S6 zu nutzen.

Züge fahren nur zwischen Neustadt (Weinstr) Hbf und Kandel. Zwischen Landau und Wörth wurde ein eingerichtet. Die Bahn empfiehlt, zwischen Wörth und Karlsruhe die Züge der AVG oder die Linie S6 zu nutzen. RE1 Mannheim - Kaiserslautern - Saarbrücken - Trier - Koblenz; Zur Entlastung entfallen die Züge zwischen Trier und Saarbrücken. Es fahren Ersatzbusse zwischen Saarbrücken und Trier. Fahrgäste sollen beachten, dass aufgrund der Straßenverhältnisse die Busse unterwegs nicht halten können. Die Bahn weist darauf hin, dass die Ersatzbusse ohne festen Fahrplan verkehren. Reisende sollen sich vorab auf bahn.de oder im DB Navigator über ihre Fahrt informieren. Auf Anfrage teilt die Bahn mit, dass noch nicht abgeschätzt werden könne, wann der Verkehr auf den betroffenen Linien wieder normal laufen wird. Zudem seien weitere Regenfälle angekündigt, was eine Prognose schwer mache. Von der DB heißt es aber, dass auf den Strecken bislang größere Schäden ausgeblieben sind. Neben kleineren Schäden seien es die Verunreinigungen, die das Wasser bringe, welche nun von den Bahnanlagen beseitigt werden müssten.