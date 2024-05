Ab Mittag sind Gewitter in Baden-Württemberg vorhergesagt. Wetterexperten rechnen mit Starkregen und kräftigen Sturmböen. Zum Ende der Woche kommt Dauerregen.

Ab Mittwochmittag können sich in Baden-Württemberg einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen entwickeln. SWR-Wetterexperte Gernot Schütz sagte am Vormittag, der Regen habe in Baden-Württemberg bereits eingesetzt und werde sich im Lauf des Nachmittags verstärken. Am späten Nachmittag und Abend liege der Schwerpunkt der Unwetter dann von der Kurpfalz bis zur Ostalb und nördlich davon. Aber auch zwischen der Ostalb und dem Allgäu könne es punktuell vorübergehend heftig werden. Schütz rechnet örtlich mit heftigem Starkregen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde fallen, lokal auch bis zu 50 Liter. Dazu erwarten die Meteorologen teils kräftige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagelschlag mit bis zu zwei Zentimeter großen Körnern. Lokal seien als Folge des Starkregens Überschwemmungen möglich.

Mittwochnacht: Unwetter-Schwerpunkt in Baden

Nach einer kleinen Beruhigung werde der Schwerpunkt der Unwetter in der Nacht in Baden liegen, so SWR-Wetterexperte Gernot Schütz. Schauerartige Regenfälle kann es laut DWD auch am Donnerstag geben. Es müsse auch mit einzelnen Gewittern mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.

Auch der Freitag kann laut Schütz "heftig" werden. Dann ist kräftiger, flächendeckender Dauerregen bis Samstagfrüh vorhergesagt. Bis dahin könnten nördlich der Linie zwischen Offenburg (Ortenaukreis) und Aalen (Ostalbkreis) insgesamt über 100 Liter pro Quadratmeter fallen, punktuell möglicherweise verstärkt durch Starkregen. Häuser und Straßen könnten überschwemmt werden.

SWR-Meteorologe Karsten Schwanke mit der Wettervorhersage für Mittwoch:

Das Wetter im SWR Sendegebiet

Dauerregen am Wochenende vorhergesagt

Während die großen Regenmengen am Mittwoch und Donnerstag noch lokal begrenzt fallen sollen, müsse zum Wochenende mit einer größeren Verbreitung gerechnet werden, so der DWD-Sprecher. Vor allem der Südosten - die Bodenseeregion, Oberschwaben und die Ostalb - könnten nach aktuellen Berechnungen betroffen sein. Genauere Vorhersagen ließen sich erst am Donnerstag treffen.

Bereits am Montagabend hatte Starkregen zu Überflutungen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) geführt.

SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke erklärt, warum eine kleinräumige und kurzfristige Warnung vor Starkregen mit Überschwemmungen so schwierig ist und welche Unwetter in den nächsten Tagen auf Baden-Württemberg zukommen können: