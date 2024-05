Hochwasser in Kirn-Sulzbach: Überflutete Straßen und Keller

Am Sonntagnachmittag ist der Kirner Stadtteil Sulzbach von einem Hochwasser überrascht worden. Innerhalb weniger Minuten hatte sich ein Sturzbach gebildet und Autos mehrere Meter mitgerissen.

Das Hochwasser kam unerwartet und schnell. Eine Anwohnerin erzählt, dass sich die Straßen innerhalb kürzester Zeit mit Wassermassen gefüllt hätten. Das Wasser stammt laut Feuerwehr aus einem nahegelegenen Wald. Von dort sei es sturzbachartig ins Tal nach Sulzbach gerauscht.

Die Wassermassen haben etliche Autos mit sich gerissen. Auch viele Keller sind bei dem Hochwasser voll gelaufen. Teilweise stand das Wasser laut Feuerwehr sogar bis ins Erdgeschoss. Ein Mann wurde vorsichtshalber aus seinem Haus geholt (Stand 19.05.2024 um 23 Uhr).

Hochwasser legte Zugverkehr lahm

Das Hochwasser führte auch Geröll und Schutt mit sich, die auch auf den Bahngleisen in Kirn-Sulzbach liegen blieben. Diese mussten deswegen kurzzeitig gesperrt werden. Die Züge von Saarbrücken nach Mainz konnten laut Deutscher Bahn für einige Zeit nicht fahren. Mittlerweile seien die Gleise aber wieder freigegeben.

Wie die Anwohnerinnen und Anwohner von Sulzbach erzählen, haben sie so ein Hochwasser dort noch nie erlebt. "Hier ist alles kaputt, Keller sind vollgelaufen, die Straße ist total beschädigt, es ist ganz schlimm", erzählt ein Bewohner.

So wie hier standen viele Keller plötzlich unter Wasser. SWR Vanessa Siemers

Das hier ist unvorstellbar. Leute, die hier schon 80 Jahre leben, haben sowas noch nie erlebt.

Auch die Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU), war am Sonntagabend vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage. Neben Kirn-Sulzbach sind auch noch andere Gemeinden von Hochwasser betroffen, beispielsweise Meckenbach oder Bärenbach.

Das Hochwasser in Kirn-Sulzbach kam überraschend. SWR Vanessa Siemers

Am späten Sonntagabend sah es dann so aus, als ob das Wasser zurückgehe. "Im Moment ist die Lage so, dass sich das Wasser zurückzieht, zwar langsam, aber es zieht sich zurück", so Dickes. Erste Aufräumarbeiten haben laut Feuerwehr auch schon begonnen.