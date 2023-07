Götz Kohlmann ist Redakteur bei SWR Aktuell in Rheinland-Pfalz.

Götz Kohlmann SWR

Götz Kohlmann ist Redakteur bei SWR Aktuell in Rheinland-Pfalz. Seit 1991 ist er beim Südwestrundfunk in der Abteilung Nachrichten tätig. Er arbeitet als Online-Redakteur in Mainz. Viele Jahre arbeitete er auch in den Bereichen Videotext und Fernsehnachrichten.

Heimat

In Mainz wurde ich geboren, bin ich zur Schule gegangen und habe ich studiert. In Wiesbaden wohne ich.

Mein Antrieb

Die Freude an der Sprache und der Vermittlung des alltäglichen Weltgeschehens aus rheinland-pfälzischer Perspektive.