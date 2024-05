Die Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz laufen. Doch im Norden und Nordosten ist neuer Regen angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und unwetterartigem Starkregen.

In den Hochwassergebieten vom Wochenende droht nach Angaben der Wetterexperten aber keine Gefahr mehr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, in Rheinland Pfalz könne es bis in die Nacht zu Mittwoch im Norden und Nordosten zu Gewittern und unwetterartigem Starkregen kommen.

Erneut Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen

Die Hauptgefahr bestehe durch lokal heftigen Starkregen. Innerhalb weniger Stunden könnten an einigen Stellen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt bis zu 80 Liter zusammenkommen. Es bestehe die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen sowie vollgelaufenen Kellern und Unterführungen.

DWD: Hagel und Sturmböen möglich

Dabei sind laut DWD kleinkörniger Hagel, Gewitter und Sturmböen um 75 Stundenkilometern möglich. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Niederschläge dann nordwärts abziehen.

Region Trier und Südeifel: Regentief nicht so schlimm

In der Region Trier wird zwar auch Regen erwartet. Laut SWR-Wetterexperte Stefan Bender sollte das neue Regentief allerdings nicht so schlimm wie das vom Freitag vergangener Woche werden. Die aktuellen Berechnungen würden zeigen, dass in den Regionen Südeifel, Trierer Land, Saargau und Hochwald eine Regenmenge von maximal 25 Liter pro Quadratmeter bis zum späten Abend zu erwarten sei. Eine ähnliche Hochwasserlage wie zuletzt sei demnach unwahrscheinlich.

Aufräumarbeiten laufen

In vielen Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz hatte sich am Montag die Lage entspannt. Während dort die Schäden begutachtet werden und das Aufräumen begonnen hat, stehen andernorts noch Wasser und Schlamm in den Straßen. Über sämtliche aktuelle Entwicklungen rund ums Hochwasser gibt unser Live-Ticker einen Überblick:

Überflutete Straßen in der Südeifel

In der Verbandsgemeinde Südeifel liefen am Sonntag an mehreren Orten Keller voll, Straßen wurden überschwemmt. Betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr die Orte Körperich, Mettendorf, Lahr und Hüttingen. Auch in Auw an der Kyll schwemmten große Wassermassen Geröll und Treibgut durch den Ort und ließen einige Keller volllaufen.

Aufräumarbeiten in Kirn-Sulzbach: Hochwasser hat viel zerstört

Der Kirner Stadtteil Sulzbach bei Bad Kreuznach stand am Sonntag komplett unter Wasser und Schlamm. Er war zum Teil unpassierbar. Wassermassen hatten sich laut Feuerwehr in einem nahegelegenen Wald gesammelt und sturzbachartig auf den Stadtteil ergossen.

Zudem gab es einen kleinen Erdrutsch auf der Bundesstraße 41 im Raum Bärenbach. Schlammfluten machten den Bahnübergang unbenutzbar. Seit Montag räumen die Aufräumarbeiten und das Ausmaß der Schäden macht viele Einwohner fassungslos.

Überflutete Altstadt von Zell wieder gereinigt

In Zell an der Mosel war in der Nacht auf Sonntag das Wasser in die Altstadt gelaufen, es stand dort bis zu 1,50 Meter hoch. Inzwischen sind die Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen. "Wir haben die Stadt sauber und wieder für Gäste hergerichtet", sagte Bürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) dem SWR.

Finanzielle Verluste für Gastronomen an der Mosel

In Cochem waren am Montag über 500 Helfer im Einsatz, um die Spuren des Mosel-Hochwassers zu beseitigen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, Wolfgang Lambertz (CDU), sagte, vor allem Gastronomen seien besonders betroffen, da sie über Pfingsten viele Gäste erwartet hatten und nun finanzielle Verluste hinnehmen müssten.

Koblenz: Alle nötigen Maßnahmen für neuen Regen getroffen

In Koblenz etwa, wo die Mosel am Deutschen Eck in den Rhein mündet, wartet man am Dienstag ab, wie sich das Wetter entwickelt. Alle nötigen Maßnahmen seien getroffen, sagte ein Sprecher der Koblenzer Feuerwehr. Am Rhein etwa seien die Hochwasser-Schutzanlagen errichtet und könnten bei Bedarf erweitert werden.

Campingplätze weiter gesperrt

Am Sonntag waren die Fahrbahnen der Bundesstraßen 49 und 416 sowie die tieferen Bereiche des Peter-Altmeier-Ufers in Koblenz überspült worden.

Einige Campingplätze an der Mosel sind noch gesperrt. Etwa in Hatzenport, Treis-Karden und Winningen. Auch der Campingplatz am Deutschen Eck in Koblenz hat nach eigenen Angaben geschlossen. Wann die Plätze wieder öffnen, ist noch unklar.

Sorge in Zweibrücken, Contwig und Hornbach

Viele Menschen in Zweibrücken, Contwig und Hornbach blicken mit Sorge auf den erneuten angekündigten Regen. Die Hochwasservorhersagezentrale rechnet aber nicht mit Überflutungen.

Zweibrücken war stark vom Hochwasser betroffen gewesen. Die Pegelstände von Schwarzbach und Hornbach hatten zum Teil historische Ausmaße angenommen. Der gesamte Schlossplatz stand unter Wasser. Inzwischen ist das Wasser in Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zurückgegangen, der Schlossplatz wieder trocken

In Saarburg war ebenfalls hoher Sachschaden entstanden. In der Nacht zum Samstag hatte das Wasser die Altstadt überschwemmt. Ein Seniorenheim mit etwa 60 Bewohnern war Freitagnacht evakuiert worden.

Massive Zugausfälle wegen des Unwetters

Infolge des Hochwassers ist der Zugverkehr auf den StreckeIn Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer noch massiv beeinträchtigt. Es kommt zu Zugausfällen. Wegen Schäden fallen voraussichtlich bis Freitag die Regionalzüge zwischen Trier und Saarbrücken aus, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Es gebe einen Ersatzverkehr mit sechs Bussen zwischen den beiden Städten - ohne Zwischenhalt. Zudem fahren laut Bahn keine Züge zwischen Saarburg in Rheinland-Pfalz und Merzig im Saarland. Auch auf dieser Strecke sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Regionalbahnen verkehren demnach nur zwischen Trier und Saarburg sowie zwischen Merzig und Saarbrücken.

Personenschifffahrt ruht

Auf Mosel und Saar können auch in den nächsten Tagen keine Personenschiffe verkehren, so die Betreiber der Personenschifffahrts-Unternehmen Saar und Mosel. Aufgrund des Hochwassers stehen dort seit letztem Freitag die Boote still. Die Betreiber hoffen, dass die Anlegestellen bis Donnerstag wieder von Treibgut gesäubert sind und spätestens ab kommenden Freitag wieder Normalbetrieb möglich sein wird.