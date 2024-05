RLP-Unwetter-Ticker: Experten warnen vor Überflutungen

Warten auf das Unwetter: Wetterdienste warnen vor Starkregen und Gewittern - ab Mitternacht gilt eine offizielle Warnung des DWD. Örtlich kann es Überflutungen geben. Hier informieren wir über die aktuelle Lage.

17:23 Uhr Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen in BW Schauen wir kurz nach Baden-Württemberg: In unserem Nachbarland sind schon am Mittwochabend heftige Unwetter niedergegangen. Sie haben vor allem in der Region Heilbronn für Schäden gesorgt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aber: Immer noch laufen beispielsweise in Gemmingen Aufräumarbeiten.

16:53 Uhr Sirenen, App und TV - auf diesen Wegen wird gewarnt Sobald eine Unwetterwarnung vorliegt, die möglichst viele Menschen erreichen soll, wird sie über viele verschiedene Warnmittel und Wege verbreitet. Zum Beispiel über Radio und Fernsehen, Internetseiten, Social Media, digitale Stadtanzeigetafeln, Lautsprecherwagen, Sirenen sowie die gängigen Warn-Apps. Dazu gehören die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (NINA), die amtliche Warn-App des Bundes BIWAPP oder KATWARN. Zudem wird bei Katastrophenalarm bundesweit auch die Warntechnologie Cell Broadcast (CB) eingesetzt - ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Eine App muss dafür nicht installiert werden.