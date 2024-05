Das Hochwasser am Wochenende erreichte auch das Freibad Biebermühle in Rodalben. Der Schaden hält sich aber in Grenzen.

Das Freibad Biebermühle der Verbandsgemeinde Rodalben im Kreis Südwestpfalz liegt unterhalb der Burgruine Steinenschloss. Wer gerne im klaren und frischen Quellwasser schwimmt, ist dort genau richtig. Durch das Hochwasser am Wochenende war es aber erst mal aus mit der Idylle.

Auf dem Schwimmbadgelände kreuzen sich der Schwarzbach und die Rodalb. Beide sind am Wochenende über die Ufer getreten. "Unsere Liegewiesen waren komplett unter Wasser und in den Umkleiden und in unseren Toiletten stand 35 cm hoch Wasser", sagt der Leiter des Freibads, Thomas Wafzig.

Die Aufräumarbeiten im Freibad Biebermühle gehen gut voran. SWR

1993 hat das Hochwasser Rodalben härter getroffen

"Es war schon viel schlimmer", erzählt Thomas Wafzig erleichtert. 1993 war das Freibad komplett überflutet. Auf das Gelände konnte man nur noch über ein Seitentor. Diesmal konnten die Helfer aber direkt die Ärmel hochkrempeln und den Schlamm weg schippen.

Das Wasser in den Schwimmbecken war durch den angespülten Sand rot-braun und voller Schlamm. Davon ist aber am Dienstag nichts mehr zu sehen. Die Becken sind mit frischem Wasser gefüllt und blitzeblank. "Das verdanken wir unseren fleißigen Helfern."

Aufräumarbeiten haben am Samstag in der Biebermühle gestartet

"Freiwillige Helfer vom Schwimmverein waren am Samstag direkt zur Stelle und auch unsere Putzkraft war flexibel", freut sich Thomas Wafzig. Am Samstag wurde bereits der Schlamm aus den Kabinen gekehrt. Um die Becken haben sich die Hausmeister der Verbandsgemeinde gekümmert. "Zehn Menschen waren hier fast durchgängig im Einsatz."

Die Becken im Freibad Biebermühle sind wieder vom Schlamm befreit. SWR

Den Beckenpumpen ist auch nichts passiert. Dank Katwarn-Meldung hat sie Thomas Watzig am Freitag rechtzeitig ausgebaut. Timo Bäuerle ist als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rodalben vor Ort und hat sich einen Überblick über die Lage verschafft. Er ist erleichtert.

Freibad Biebermühle öffnet am 1. Juli

"Also mit Sicherheit ist ein finanzieller Schaden entstanden, der hält sich aber zum Glück in Grenzen", erklärt Timo Bäuerle. Eine genaue Summe kann er noch nicht schätzen. "In vier Tagen sollten die Aufräumarbeiten beendet sein." Falls nicht noch ein Unwetter kommt, eröffnet das Freibad also wie geplant zum 1. Juli.