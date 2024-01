Hochwasser: So ist die Lage in der Westpfalz

Der Dauerregen sorgte dafür, dass sich die Lage an mehreren Flüssen und Bächen in der Westpfalz zugespitzt hat. Vor allem im Kreis Kusel und bei Zweibrücken.

"Wir reden nicht mehr in Stunden, sondern in Zentimetern", sagte Daniel Becker, der Wehrführer von Odenbach im Kreis Kusel. Dort ist der Pegel des Glans deutlich stärker gestiegen, als am Dienstag zunächst angenommen. Wasser sei bereits über eine Nebenstraße gelaufen und stehe unter anderem auch auf Gehwegen an einem Spielplatz. Öffentliche Flächen seien bereits gesperrt.

Anwohner am Glan räumen sicherheitshalber Garagen

Der Wehrführer hofft, dass die Prognosen des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz stimmen. Dann würde der Glan in Odenbach nur wenige Zentimeter unter der Grenze bleiben, dass Wasser in Keller und Garagen im Ort läuft. Das wäre bei einem Pegel von 4,40 Metern der Fall. "Die Menschen sind vorbereitet. Sie haben ihre Garagen sicherheitshalber geräumt", sagte der Wehrführer dem SWR.

In Altenglan drohte zeitweise eine Evakuierung

Knapp war es am Dienstagabend auch im Altenglaner Ortsteil Patersbach. Dort drohte ein Regenrückhaltebecken überzulaufen. Zeitweise sah es danach aus, als müssten mehr als 60 Menschen ihre Häuser verlassen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte, blieb das Wasser aber knapp unter der Grenze des Staubeckens. Im Laufe des Abends und der Nacht habe sich die Situation etwas entspannt.

Kuselbach tritt in Rammelsbach über das Ufer

Eine bereits vorbereitete Notunterkunft in der Mehrzweckhalle Altenglan musste deswegen nicht genutzt werden. Über Nacht sei die Lage aber weiter beobachtet worden. In Rammelsbach trat der Kuselbach dagegen über die Ufer. Die Feuerwehr schützte unter anderem einen Kindergarten davor, dass Wasser eindringt.

Lage in Contwig bei Zweibrücken spitzt sich zu

Auch in der Südwestpfalz steigen die Pegel der Bäche. Besonders beobachtet wird die Lage nach Angaben der Feuerwehr in Contwig. Dort steigt der Pegel des Schwarzbaches nämlich schneller und vor allem stärker als vorhergesagt. Innerhalb von einer Stunde ist der Pegel laut Feuerwehr um etwa 20 Zentimeter angestiegen und liegt im Moment bei fast drei Metern. Daher sei die Lage derzeit schwierig. Im Zweibrücker Ortsteil Oberauerbach stehen Gärten unter Wasser.

Auch im Donnersbergkreis steigen die Pegel

In der Verbandsgemeinde Winnweiler im Donnersbergkreis werden die höchsten Stände von Alsenz und Lohnsbach in der kommenden Nacht erwartet. Die Lage in der Verbandsgemeinde sei derzeit aber nicht dramatisch, sagt der Wehrleiter der Feuerwehr Winnweiler, Christian Füllert. Die Regenpause der vergangenen Stunden habe Erleichterung verschafft.

Parkplatz am Bahnhof in Winnweiler gesperrt

Daher werden die Pegel wohl unter dem Bereich Zwei-Jahres-Hochwassers bleiben, vermutet Füllert. Allerdings komme es darauf an, wie das Wetter in der kommenden Nacht werde. Die Böden seien nämlich aufgeweicht und könnten kein neues Wasser mehr aufnehmen. Am Bahnhof in Winnweiler ist derzeit der Parkplatz unter der Brücke gesperrt, da die Feuerwehr eine Überflutung erwartet. Hintergrund ist, dass in der Nähe des Bahnhofs Alsenz und Lohnsbach zusammenfließen.

Im Lautertal nähert sich das Hochwasser kritischer Marke

Derzeit zeigt der Pegel in Sulzbachtal 2,94 Meter an. Ab 3 Metern ist nach Angaben von Verbandsgemeindebürgermeister Harald Westrich (SPD) damit zu rechnen, dass erste Häuser vom Hochwasser direkt betroffen sind.

Rückstau vom Glan ist verantwortlich

Das Hochwasser im Lautertal entsteht im Moment durch einen Rückstau des Glans. Daher kann das Wasser nicht schnell genug abfließen. Die Folge: die Wiesen in Hirschhorn und Olsbrücken stehen nach Angaben des VG-Bürgermeisters fast komplett unter Wasser. Auch erste Gärten seien bereits betroffen. Unkritisch sei die Lage dagegen bisher in Katzweiler. Als Grund nennt Westrich, dass die Regenmengen zwischen Kaiserslautern und Katzweiler bisher nicht zu groß gewesen seien. Der Pegel der Lauter sei derzeit stabil.