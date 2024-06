per Mail teilen

Zwei Tage hat das Reformgremium Synodaler Ausschuss in Mainz getagt. Drei Kommissionen sollen eingerichtet werden - Das Go aus dem Vatikan steht noch aus.

Die deutschen Katholiken wollen ihren Reformprozess in enger Abstimmung mit dem Vatikan fortsetzen. Das bekräftigten die Bischöfe nach einer zweitägigen Tagung des Synodalen Ausschusses in Mainz. „Wir gehen voran auf dem Synodalen Weg, sehr bewusst in Verbindung mit der weltkirchlichen Ebene“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing.

Der Synodale Ausschuss wurde auf Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gebildet. Das 70-köpfige Gremium soll den Dialog über mögliche Reformen in der katholischen Kirche vorantreiben.

Einrichtung von drei Kommissionen

Zum Abschluss der Versammlung des Reformgremiums wurde die Einrichtung von drei Kommissionen beschlossen. Diese Kommissionen sollen unter anderem prüfen, wie die angestrebten Reformen umgesetzt werden können.

Im Einzelnen beschäftigen sie sich mit der Synodalität als Strukturprinzip der Kirche, der Evaluation der Umsetzung von Beschlüssen des Synodalen Weges sowie der Weiterentwicklung von Initiativen.

Der Vatikan hat das letzte Wort

Alle Beschlüsse des Synodalen Ausschusses müssen vom Vatikan abgesegnet werden. Ende des Monats werde deshalb eine Delegation deutscher Bischöfe zu Gesprächen erneut in den Vatikan reisen, wie der Limburger Bischof Georg Bätzing erklärte.